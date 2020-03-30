صحفي فرنسي يهاجم غوميز مهاجم نادي الهلال‎

هاجم الصحفي الفرنسي جان فرانسوا بيريز، بافيتيمبي، لاعب نادي الهلال السعودي؛ عقب تصريحات اللاعب الأخيرة التي هاجم فيها النادي الفرنسي ومسؤوليه.

وكان غوميز قد خرج بتصريحات تناقلتها الصحف التركية والفرنسية، مفادها بأنه غير نادم على مغادرة مارسيليا، مهاجما في الوقت ذاته المسؤولين في النادي لعدم تلبية طلباته.

وقال الصحفي الفرنسي للاعب، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أنت لا تعرف معنى الوقوع تحت ضغوطات إلا عندما تلعب لمارسيليا.. عند الانضمام لمارسيليا فإنك توقع عقدا مع المسؤولين والجماهير“.

وكانت تقارير صحفية مطلعة قد كشفت أن إدارة الهلال قد فعلت شرط تجديد التعاقد مع بافيتيمبي غوميز لموسم جديد ينتهي منتصف العام 2021.

وأوضحت صحيفة ”الرياضية“ عن وجود بند في عقد اللاعب يتيح للهلال تمديد التعاقد لموسم إضافي، بعد موافقة كافة الأطراف.

وذكرت تقارير، في وقت سابق، أن مسؤولي نادي غالاتا سراي التركي قد ردوا بسلبية على رغبة اللاعب في العودة لصفوف الفريق، وجاء رد مسؤولي النادي التركي بسبب تواجد الكولومبي راداميل فالكاو، إضافة لرغبتهم في التعاقد مع الإيطالي بالوتيلي.

وقالت تلك التقارير، إن مدير أعمال غوميز عرضه على بشكتاش، لكن مسؤولي النادي تخوفوا بسبب مطالبه المادية المرتفعة، إضافة لتقدم غوميز في العمر.