هل يتراجع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قراره باستمرار 7 لاعبين أجانب في الدوري؟

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس حاليا فكرة إلغاء قراره السابق الذي تضمن استمرار تواجد 7 محترفين أجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والمسابقات الكروية المحلية بشكل عام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“، يوم الاثنين، فإن ”التراجع عن القرار جاء بسبب الأعباء المالية المكلفة لاستقدام هذا العدد، خصوصا بعد تداعيات وباء فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وهو ما دعا أندية عالمية شهيرة إلى إعادة النظر في تعاقداتها ورواتب محترفيها وأجهزتها الفنية“.

وأضافت الصحيفة: ”يتوقع أن يتجه اتحاد الكرة ووفقا لكل المستجدات إلى إعادة العدد إلى 4 لاعبين فقط على أن تتحمل الأندية الجزء الأكبر من تكاليف التعاقد معهم، ويأتي العدد مناسبا مع متطلبات المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري وأقل كلفة مالية من العدد السابق“.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماع مجلس إدارته الأخير أعلن استمرار 7 لاعبين أجانب لكل فريق من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسمين المقبلين.

وأكد الاتحاد السعودي في خبر نشره عبر حسابه على ”تويتر“، أن عدد 7 لاعبين أجانب سيستمر لأندية دوري المحترفين، فيما سيتم مراجعة عدد اللاعبين الأجانب في الدرجة الأولى بعد تقييم الوضع الحالي الذي يمنح كل فريق الحق بالاستعانة بأربعة لاعبين.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت منتصف مارس، إيقاف النشاط الرياضي بالكامل في المملكة، لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس ”كورونا“.