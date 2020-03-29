الشباب السعودي يتخذ تدابير لخفض النفقات ويبدأ التدريبات عن بعد

أصدر نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان اليوم الأحد، عدة قرارات تتعلق بخفض النفقات في ظل توقف مسابقة الدوري، لكنه دعا الجهات المسؤولية لاتخاذ ما يلزم من أجل استكمال الموسم.

وتوقف النشاط الرياضي في السعودية لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ومنه إلى المملكة.

وعلقت السعودية الدخول والخروج من محافظة جدة اليوم الأحد موسعة قواعد إغلاق، بينما أعلنت تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الذي يواصل الانتشار في المنطقة بالرغم من إجراءات صارمة لاحتوائه.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن 4 أجانب مقيمين في جدة والمدينة توفوا بسبب الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 8.

وسجلت المملكة 96 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1299، وهو الأعلى بين دول الخليج العربية.

وقال الشباب عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”في ظل المتغيرات الطارئة التي يعيشها العالم حاليا وتوقف النشاط الرياضي، قرر النادي اتخاذ عدة تدابير مالية لخفض المصروفات وإعادة أولويات الميزانية حتى انفراج الظرف الراهن“.

وأضاف النادي ”أنه قرر اتباع نظام التدريبات عن بعد تحت إشراف المدير الفني لويس غارسيا عبر تقنية الفيديو وذلك بداية من اليوم“.

كما قرر النادي تكليف فهد الشعلان رئيسا تنفيذيا، وعبدالله الفارس مديرا لإدارة الإعلام والاتصال حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، ومواصلة العمل على تعقيم مرافق النادي والاستمرار بعقد اجتماعات مجلس الإدارة عن بعد.

وأضاف بيان النادي: ”المتابعة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المتطلبات التي تتوافق مع الوضع الراهن بعد توقف النشاط الرياضي، والحث على استمرارية المشاركة المجتمعية وإنهاء جميع الأعمال المتعلقة بأعمال الإنارة في ملعب كرة القدم.

وتابع: ”الإشادة بدعم وزير الرياضة لتكثيف النشاط التوعوي تجاه المواطنين والمقيمين مع توجيه الشكر لكافة العاملين في المجال الصحي للتصدي لجائحة فيروس كورونا“.

???? مجلس إدارة #الشباب يقّر عدد من القرارات والتوصيات خلال اجتماعه ”عبر الفيديو“ pic.twitter.com/yD43tOKJLA — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) March 29, 2020

????????‍♂️ ليوثنا يبدأون تدريباتهم داخل منازلهم .. وسط متابعة الجهاز الفني عبر ”الفيديو“#الشباب pic.twitter.com/0qwELF2Xey — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) March 29, 2020