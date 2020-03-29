استياء داخل فنربخشة بعد أنباء اقتراب مدرب الهلال السعودي ووالده من قيادة الفريق التركي

تعرض الروماني ميرسيا لوشيسكو والد المدير الفني لنادي الهلال السعودي رازفان لوشيسكو، لهجوم عنيف من بعض المحسوبين على نادي فنربخشة التركي، بعد التقارير التي أشارت إلى اقترابه من تولي مهمة المدير التنفيذي هناك.

وأشارت تقارير صحفية تركية إلى أن ميرسيا لوشيسكو سيتولى منصب المدير التنفيذي لنادي فنربخشة بداية من الموسم الجديد.

ولن يكتفي النادي بتعيين ميرسيا، بل سيقوم بترشيح نجله رازفان المدير الفني لنادي الهلال، لتدريب الفريق الأول، بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق بالدوري التركي.

ووجه عدد من لاعبي الفريق والمحسوبين على نادي فنربخشة انتقادات عنيفة للإدارة بعد تقارير تعيين لوشيكسو في منصب بالنادي.

كما وجه أوكان كوك لاعب بشيكتاش السابق انتقادات لاذعة للإدارة بسبب هذا القرار.

وقال كوك الذي تدرب تحت قيادة لوشيكسو موسم 2003-2004، وحصل على الدوري التركي معه، إن التتويج باللقب لم يكن بسبب اللاعبين أصحاب المهارات العالية والقدرات الخاصة، ولم يكن للمدرب الروماني أي دور في ذلك.

وأضاف: ”على رئيس فنربخشة الاستعداد للأسوأ حال تعيين لوشيسكو في منصب بالنادي“، مؤكدا أنه خيار خاطئ تماما.