النادي الأهلي السعودي يلجأ للمحكمة الرياضية بسبب أزمة دغانيني تفاريس

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي قرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية ”كاس“، من أجل استئناف الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ضد النادي.

وكان هناك حكم من الفيفا، بحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، يقضي بحصول نادي سانتوس لاجونا المكسيكي على حكم، يُلزم الأهلي بدفع 7.5 مليون دولار، قيمة الدفعتين الثانية والثالثة من صفقة انتقال الرأس الأخضري دغانيني تفاريس، مهاجم فريق الأهلي، خلال الصيف قبل الماضي، إضافة إلى 745 ألف دولار غرامة تأخير.

ونقلت الصحيفة عن دانتي إليزالدي، رئيس نادي سانتوس لاجونا، بأن الأهلي تأخر في تسديد الدفعة الثالثة، مستغربًا من هذا الموقف.

وقال: ”هزمنا الأهلي في فيفا، وسنهزمه في كاس، لكنَّ القضية ما زالت معلَّقة هناك“.

وأضاف دانتي: ”نطالب بجميع المبالغ المتأخرة، إضافة إلى ما يُقدَّر بـ 10% من جميع المبالغ المتأخرة“.

وأوضح، أنه سبق أن تقدم بشكوى مماثلة ضد الأهلي بعد تأخره في تسديد الدفعة الأولى البالغة 7.5 مليون يورو، لمدة أربعة أشهر، قبل أن يحصل عليها لاحقًا.