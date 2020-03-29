عضو بالاتحاد السعودي لكرة القدم: الدوري سيستكمل رغم أي ظروف

نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، يوم الأحد، عن عضو في اتحاد كرة القدم السعودي، رفض ذكر اسمه، بأن استكمال دوري المحترفين سيستأنف، بغض النظر عن التوقيت، سواء نهاية الموسم الحالي أو حتى بداية الموسم المقبل، واستبعد إلغاءه إلا لظروف قاهرة جدا.

وأوضح بحسب ما نقلت الصحيفة، أن الدوري السعودي من الدوريات عالية القيمة، ماليا وبشريا، لذلك لا يمكن إلغاؤه، كما حدث لبعض دوريات الهواة، قائلا إن القرارات الحالية لمنع التجول وتعليق المنافسات الرياضية مبدئيا هي حتى أواخر أبريل (نيسان). وأضاف: ”إذا عادت المنافسات، فالأندية تحتاج لـ3 أسابيع حتى تستعد للعودة للمباريات، وهذا يعني أن يستكمل الدوري خلال شهر رمضان وشهر شوال، ومن ثم سينظر كيف ومتى سيكون الموسم المقبل“.

وأوضح أن كل اتحادات كرة القدم في العالم تنتظر قرارات الفيفا، خاصة فيما يخص عقود اللاعبين، وهل ستخفض مبالغهم، وتمدد عقودهم لفترة معينة مع أنديتهم أم لا.

وكانت الصحيفة ذكرت قبل أيام أن اتحاد الكرة السعودي عقد اجتماعا سريا في وقت سابق للتباحث بشأن مستقبل الدوري السعودي للمحترفين المتوقف بسبب تفشي كورونا على مستوى العالم وإن النقاش سيدور حول آلية استكمال الدوري، في حال رفع التعليق عنه، إذ إن المسؤولين في الاتحاد السعودي يرون أن الأندية بحاجة لأسبوعين كاملين قبل استئناف الدوري، بحيث تمنح الفرصة للأندية لعودة التدريبات وإكمال جاهزية اللاعبين، والمواظبة على ذلك لأسبوعين قبل بدء الجولة الـ23 من الدوري.

وأشارت إلى أن المسؤولين وضعوا سيناريوهات زمنية للاستئناف، وأن الدوري السعودي بحاجة إلى 35 إلى 40 يوما لإنهاء جولاته الثماني المتبقية كافة من المنافسات كاملة.

ونشرت الصحيفة بحسب مصادرها، أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي نقاشات أو أفكار لإعادة المربع الذهبي لحسم منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم المتوقف حتى إشعار آخر، مشددة على أن اتحاد الكرة لم يناقش ذلك أبداً. كما أنه لم يطرح على الطاولة أي فكرة حول مبدأ إلغاء الدوري وعدم استكماله، كون ذلك من المبكر جدا طرحه بالنسبة لهم.