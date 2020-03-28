فراس البريكان يتوج بطلا لبطولة مساعد الدوسري بفوزه على سعود آل سويلم

توج فراس البريكان، نجم نادي النصر السعودي، بطلا لبطولة نجم المنتخب السعودي للألعاب الإلكترونية والذهنية، مساعد الدوسري، بعد فوزه على سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي السابق، بنتيجة (5-1)، في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين، مساء السبت.

الف مبروك للكابتن فراس البريكان الفوز في #بطوله_مساعد_الدوسري_للاعبين_١ الولد لعيب بشكل مب طبيعي ماشاءالله، تستاهل الفوز والف الف مبروك الفىز ما قصرت ????????????

الشامخ @SSuwailm كلمة شكراً لا توفيك حقك وما راحت بعيد يابو فهد ????????#وقت_التحدي pic.twitter.com/9daSoh6dwT — مساعد الدوسري (@Msdossary7) March 28, 2020

وكان سعود آل سويلم، قد فوزا كبيرا على ياسر الفهمي بنتيجة (6-3)، في المباراة التي جمعت الطرفين في قبل نهائي البطولة.

الشامخ @SSuwailm إلى النهاااااائي ???????????? بمجموع نتيجة ٦-٣ ألف مبروك لأبو فهد وهاردلك للكابتن @yaserfhmi اللي قدم بطولة خيالية ولو مختار برشلونة بالذهاب كان يمكن شفناك بالنهائي، ما قصرت يا لعيب ????????????#بطوله_مساعد_الدوسري_للاعبين_١ #وقت_التحدي pic.twitter.com/cWkkngRUD2 — مساعد الدوسري (@Msdossary7) March 28, 2020

وبهذا الفوز تأهل السويلم إلى نهائي البطولة، التي تختتم اليوم السبت، إذ تمكن في دور الثمانية من تحقيق فوز كبير بستة أهداف مقابل هدف، على حارس مرمى فريق ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا.

وكان نجم المنتخب السعودي للألعاب الإلكترونية قد أعلن عن إطلاق بطولة مساعد الدوسري للاعبين، دعما لمبادرة كلنا بالبيت لأجل السعودية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وأوضح أنه سيتم تحويل أي دخل أثناء البث لصالح الجمعية الخيرية.

وفي مباراة أخرى، حقق فراس البريكان، نجم نادي النصر، الفوز على نجم آرسنال الإنجليزي، الغابوني أوباميانغ، بنتيجة 5-2، ليتأهل إلى النهائي لمواجهة سعود السويلم.

الف مبروك للكابتن فراس البريكان الفوز بنتيجة ٥-٢ مستوى مميز وعظيم ومشرف ????????????#بطوله_مساعد_الدوسري_للاعبين_١ #وقت_التحدي pic.twitter.com/YPYaDNlvJr — مساعد الدوسري (@Msdossary7) March 28, 2020