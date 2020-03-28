 فراس البريكان يتوج بطلا لبطولة مساعد الدوسري بفوزه على سعود آل سويلم – إرم نيوز‬‎

فراس البريكان يتوج بطلا لبطولة مساعد الدوسري بفوزه على سعود آل سويلم

فراس البريكان يتوج بطلا لبطولة مساعد الدوسري بفوزه على سعود آل سويلم

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توج فراس البريكان، نجم نادي النصر السعودي، بطلا لبطولة نجم المنتخب السعودي للألعاب الإلكترونية والذهنية، مساعد الدوسري، بعد فوزه على سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي السابق، بنتيجة (5-1)، في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين، مساء السبت.

وكان سعود آل سويلم، قد فوزا كبيرا على ياسر الفهمي بنتيجة (6-3)، في المباراة التي جمعت الطرفين في قبل نهائي البطولة.

وبهذا الفوز تأهل السويلم إلى نهائي البطولة، التي تختتم اليوم السبت، إذ تمكن في دور الثمانية من تحقيق فوز كبير بستة أهداف مقابل هدف، على حارس مرمى فريق ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا.

وكان نجم المنتخب السعودي للألعاب الإلكترونية قد أعلن عن إطلاق بطولة مساعد الدوسري للاعبين، دعما لمبادرة كلنا بالبيت لأجل السعودية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وأوضح أنه سيتم تحويل أي دخل أثناء البث لصالح الجمعية الخيرية.

وفي مباراة أخرى، حقق فراس البريكان، نجم نادي النصر، الفوز على نجم آرسنال الإنجليزي، الغابوني أوباميانغ، بنتيجة 5-2، ليتأهل إلى النهائي لمواجهة سعود السويلم.

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