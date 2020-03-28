عبدالرحمن السماري يثير الجدل بتصريحات ”النصر كان يجلد الصغير قبل الكبير بشهادة إعلام الهلال“ (فيديو)

لم يمنع توقف الدوريات العالمية ومن ضمنها الدوري السعودي، داعمي ومشجعي ناديي الهلال والنصر من الجدال بشأن عدد بطولات وتاريخ مباريات الناديين على مدار مسيرة البطولة العريقة.

وآخر هذه السجالات هي التصريحات التلفزيونية التي أطلقها الناقد الرياضي، عبدالرحمن السماري، بأنه عاصر جميع الأزمنة الخاصة ببطولات الأندية، مبينًا أنه لديه الشرف بمعاصرة تلك التواريخ ولديه معلومات ثمينة حتى هذا الوقت.

وخلال مداخله هاتفية ببرنامج ”الحصاد الرياضي“ قال السماري إن ”النصر كان يسيطر على جميع الأندية في عصر من العصور وبالتحديد في الثمانينات والتسعينات، النصر سيطر على البطولات وأكثر من شككوا في بطولات النصر لم يولدوا قبل 81“.

وأكد السماري أن النصر شق طريقه بقوة في هذه السنوات وكان يضرب جميع الأندية بـ4 و5 أهداف، مؤكداً ان النصر نجح في الحصول على بطولات من أمام الهلال بالأربعة متحديًا الجميع بشأن تلك النتيجة والذي يكذبها البعض، حسبما ذكر.

وشدد السماري خلال حديثه أن النصر كان يسيطر على جميع الأندية بخلاف الهلال.

عبدالرحمن السماري : النصر في الثمانينات و التسعينات كان يضرب جميع الاندية . و في التسعينات يضرب بالستة و اخذ بطولات امام الهلال بالأربعة . الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/yGeaBQUFjK — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) March 27, 2020

وكتب السماري عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”ردًا على تغريدات بعض الهلاليين الذين أنكروا أن النصر لم يفز على الهلال بـ4 أهداف في أي بطولة، اعركوا أعينكم واقرؤوا العنوان والتعليق والمصدر، المباراة كانت يوم 19/4/1389 هـ”.

رداً على تغريدات بعض الهلاليين الذين أنكروا أن #النصر لم يفوز على #الهلال ب٤ أهداف في إي بطولة

اعركوا أعينكم واقرءوا العنوان والتعليق والمصدر

ملحق اليمامة الرياضي

١٩/٤/١٣٨٩هـ وسلم الكأس وقتها الأمير سلمان بن عبدالعزيز pic.twitter.com/6mrb0jYEfk — عبدالرحمن السماري (@alsmariABD) March 28, 2020

كما نشر السماري تغريدة أخرى، تؤكد تفوق نادي النصر، قائلا: ”المصدر ملحق اليمامة الرياضي والتاريخ والعدد يشوفه العميان النصر، في آخر الثمانينات وأول التسعينات يجلد الصغير قبل الكبير وتزعم الأندية ببطولاته وإنجازاته وبشهادة الإعلام الهلالي في تلك المرحلة من الدوري والبقية في الطريق“.

المصدر ملحق اليمامة الرياضي والتاريخ والعدد يشوفه العميان

⁧#النصر⁩ في آخر الثمانينات وأول التسعينات يجلد الصغير قبل الكبير وتزعم الأندية ببطولاته وإنجازاته وبشهادة الإعلام الهلالي في تلك المرحلة من الدوري والبقية في الطريق pic.twitter.com/wQsBbKoZvw — عبدالرحمن السماري (@alsmariABD) March 28, 2020

كما استغل الأمر الإعلامي المعروف بانتمائه لنادي النصر، عبدالعزيز المريسل، ناشرا تغريدة السماري، وعلق: ”القامة الإعلامية الكبيرة الاستاذ عبدالرحمن السماري يواصل كشف الحقيقة وبالأدلة والوثائق ويقول النصر كان يجلد الصغير قبل الكبير بشهادة إعلام الهلال #السماري_يكشف_تزيف_المزيفين“.

يذكر أن نادي النصر كان فاز على الهلال في آخر مباراة جمعت بين الفريقين ببطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أُقيمت يوم 27 أكتوبر الماضي، ووقتها فاز النصر بنتيجة 2/1 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويتصدر الهلال حاليًا صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.