إعلامي يزف نبأ سارا لجمهور نادي الهلال السعودي بشأن بافيتيمبي غوميز

زف الإعلامي والكاتب الرياضي حمود القحطاني، نبأ سارا لجمهور نادي الهلال السعودي، بشأن الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وقال القحطاني، وهو صحفي بجريدة ”المدينة“ السعودية، عبر حسابه على تويتر اليوم السبت: ”خاص وحصري: إدارة الهلال تؤكد بأنها تمتلك عقدا إجباريا للمهاجم غوميز ووكيله لسنة إضافيه جديدة للموسم المقبل“.

وأضاف: ”الأسد مستمر للموسم الثالث على التوالي ولا صحة لخروجه للدوري التركي“.

خاص وحصري : أدارة #الهلال تؤكد بأنها تمتلك عقداً "أجبارياً" للمهاجم #قوميز ووكيله لسنة أضافيه جديدة للموسم المقبل .#الأسد مُستمر للموسم الثالث على التوالي ولاصحة لخروجه لدوري التركي . pic.twitter.com/KYlv7yJWUH — حمود القحطاني (@hamoud_1010) March 28, 2020

وتداولت عدة تقارير في الآونة الأخيرة أنباء تشير إلى قرب رحيل غوميز، الذي ينتهي تعاقده مع الهلال بنهاية هذا الموسم.

من جانبه رد اللاعب الفرنسي على هذه التقارير، قائلا إن علاقته بمشجعي الهلال السعودي تجعله يشعر كأنه في منزله.

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع ”تويتر“ للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مقطع فيديو أثناء تواجده في المنزل، مؤكدا سعادته باللعب في صفوف الهلال والعلاقة المميزة بينه وبين السعوديين وجماهير الهلال بشكل خاص.

وعلق على الفيديو قائلا: ”لدي عدة تجارب في العلاقات القوية الناتجة من كرة القدم، لكن العلاقة بيني وبين الحضارة السعودية والمشجعين، خاصة الهلال تعطيني الشعور كأني في بيتي وبين أهلي“.

واختتم غوميز تغريدته، مشددا: ”شكرا لكم جميعا.. سأشرب القهوة وأجلس في المنزل“.

وجاء حديث غوميز للتوعية بأهمية الجلوس في المنزل خلال الفترة الحالية في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستبعد نادي غلطة سراي التركي، في وقت سابق، فكرة التعاقد مع غوميز في صيف 2020، وذلك بعد تقدمه في العمر؛ حيث يبلغ حاليا 35 عاما.

لدي عدة تجارب في العلاقات القوية الناتجه من كرة القدم.

لكن العلاقة بيني و بين الحضارة السعوديه و المشجعين و خاصة الهلال تعطيني الشعور كاني في بيتي و بين اهلي.

شكراً لكم جميعاً!!! سوف اشرب القهوه و اجلس في البيت.☕️???????? pic.twitter.com/FuEnvfNdhv — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 27, 2020

ووفقا لتقارير صحفية إيطالية، فإن غلطة سراي يُفكر في ضم المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب نادي بريشيا الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدلا من التعاقد مع غوميز.

وكان غوميز قد ساهم في تتويج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي، كما نال هداف المسابقة برصيد تسعة أهداف.