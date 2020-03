سعود آل سويلم يهزم عموري في بطولة مساعد الدوسري للاعبين (فيديو)‎

حقق سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي السابق الفوز على النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، في بطولة “بلايستيشن” عبر الإنترنت يُنظمها السعودي مساعد الدوسري

وفاز الدوسري على عموري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، وذلك مساء اليوم في دور الـ16.

بينما انتصر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد والمشارك في البطولة على عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي بأربعة أهداف لهدفين.

وفاز فراس البريكان على تركي العمار 3/2 بالهدف الذهبي.

كما فاز محمد بصاص على مصطفى بصاص بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى ربع النهائي لمقابلة ياسر الفهمي.

الف مبروك للشامخ @SSuwailm على تأهله للربع النهائي لمواجهة @thibautcourtois وهاردلك للكابتن @Amoory10 وشكراً لمشاركتك رغم قطعتك للعبة ????????????????@SSuwailm will play against @thibautcourtois in the quarterfinals#بطولة_مساعد_الدوسري_للاعبين #وقت_التحدي pic.twitter.com/WPgNNsDQbC

— مساعد الدوسري (@Msdossary7) March 27, 2020