بعد إعلان رغبته العودة لإيطاليا: جيوفينكو مهاجم نادي الهلال السعودي قريب من بارما

كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن اقتراب اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو مهاجم نادي الهلال السعودي من العودة من جديد لناديه السابق بارما الإيطالي، الذي ارتدى قميصه في الفترة من 2010: 2012.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”calciomercato24″، فإن اللاعب كان مطلوبا في بارما الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأنه بالفعل تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤولي النادي الإيطالي.

وبينت الصحيفة أنه كان من المستحيل شراء اللاعب من الهلال في الفترة الحالية، لكن الآن الوضع مختلف بعدما أعلن اللاعب رغبته بصراحة في العودة للكرة الإيطالية.

وينتهي عقد اللاعب في عام 2021 وأعرب في تصريحات ماضية عن رغبته بالعودة للدوري الإيطالي من جديد للحصول على فرصة في العودة للمنتخب الإيطالي من جديد.

وأوضح اللاعب أنه سعيد في الهلال ويحصل مع الفريق على كل شيء، لكنه يرغب في العودة لبلاده؛ لأجل تمثيل المنتخب الإيطالي من جديد، معتبرا أن عودته لنادٍ إيطالي ستكون بوابة العودة للمنتخب.