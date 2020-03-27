رئيس النادي الأهلي السعودي يطالب بفترة إعداد جديدة قبل استئناف مباريات الدوري

أكد عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي أن لاعبي الفرق السعودية يحتاجون لـ21 يوماً كفترة إعداد قبل استئناف مسابقات كرة القدم في البلاد.

وأضاف رئيس الأهلي في تصريحات تلفزيونية أنه ”يتمنى استئناف منافسات كرة القدم السعودية في مايو المقبل، حتى تحصل الفرق على الوقت الكافي للاستعداد للموسم الجديد.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن إيقاف النشاط الرياضي بالمملكة العربية السعودية ساهم بشكل كبير في إنقاذ إدارة النادي الأهلي من أزمة حقيقية كانت على وشك الحدوث.

ونشرت صحيفة ”عكاظ“ السعودية تقريرا أشارت فيه إلى أن إيقاف فعاليات الدوري السعودي بداعي الحد من انتشار فيروس كورونا ساهم في إنقاذ إدارة النادي الأهلي من ورطة، إثر تقديم وكلاء أعمال اللاعبَين دجانيني ولوكاس ليما خطابات رسمية لإدارة النادي، تضمنت إشعارا بفسخ عقديهما من طرف واحد.

ولا يتدرب النادي الأهلي حاليا؛ على خلفية إيقاف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية؛ خوفا من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكلاء الثنائي قدموا خطابات قالوا فيها: ”سيتم فسخ عقديهما من طرف واحد في حال لم يتم تسليمهما مرتباتهما المتأخرة لأكثر من 3 أشهر، قبل أن يتم وضع مهلة جديدة نظرا للأوضاع الراهنة“.

وتسعى إدارة النادي الأهلي السعودي إلى استغلال فترة التوقف في إيجاد الطرق المناسبة لحل المشكلات المالية التي يعاني منها النادي، وتوفير البيئة المناسبة للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب فلادان للقيام بعمله على أكمل وجه مع عودة التدريبات في الفترة المقبلة.

كما أن إدارة النادي الأهلي السعودي قررت دعم لاعبيها بشكل قوي، خلال تواجدهم في منازلهم؛ فرضا للحجر الصحي المفروض من السلطات؛ منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتوقف الدوري السعودي.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 51 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 37 نقطة.