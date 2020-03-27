المتحدث باسم نادي النصر السعودي يحرج بن زكري بفيديو عن الهلال

نشر سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، مقطع فيديو قديم للمدرب الجزائري نورالدين بن زكري، المدير الفني لنادي ضمك، يتحدث فيه عن فوز نادي الهلال على الرائد، خلال قيادة بن زكري للأخير.

ويقول بن زكري في مقطع الفيديو، خلال لقاء تلفزيوني: ”نشاهد الرائد هذا الموسم يقدم مستويات رائعة، بهذا العتاد يفوز على الهلال ويتعادل في عقر داره، ويتعادل مع الأهلي في عقر داره، ويلعب مباريات كبيرة مع الهلال، ولا يفوز عليه الهلال إلا بأخطاء تحكيمية.

ويأتي هذا بعد تصريحات نورالدين بن زكري، الذي أشاد بمستوى الهلال، في الوقت الذي قال فيه، إنه يمكن بسهولة إيقاف النصر.

وقال بن زكري: ”من السهل إيقاف النصر بسبب طريقته المكشوفة، لكن من الصعب إيقاف الهلال بسبب طريقته غير المحددة“.

وأوضح ”مواجهات الأندية الجماهيرية الأصعب، ولكن الهلال أصعب فريق واجهته بسبب قدرته على تنويع اللعب، كما يملك لاعبين يتمتعون بمرونة تكتيكية وقادرين على صناعة الفارق بأي لحظة“.

وعن توقف الدوري السعودي بسبب فيروس كورونا، قال بن زكري: ”الدوري هذا الموسم انتهى بسبب فيروس كورونا، من الصعب للغاية العودة لياقيا ونفسيا.. يجب أن نعلن أن هذه السنة بيضاء، ونفكر بموسم جديد“.

وفي ديسمبر الماضي شن نورالدين بن زكري، هجوما ناريا على التحكيم في مباراة فريقه أمام النصر، التي فاز بها العالمي 4/2 بعد أن كان متأخرا 0/2، في دور الـ16 بكس خادم الحرمين الشريفين.

وقال بن زكري: ”أحضّر لكل مباراة، لكن لا أستطيع أن أحضر نفسي لأشياء خارجية مثل الأخطاء التحكيمية، وهذه المباراة الرابعة التي يحدث بها أشياء غريبة“.

وأضاف ”الأخطاء التحكيمية القاتلة قضت علينا، طُرد لاعبنا (مهند أحمد النجعي) دون العودة لتقنية الفيديو، ظلمتنا الصافرة كثيرا، اكتسحنا النصر تكتيكيا في مباراة اليوم، لكن قدر الله وما شاء فعل“.

وأكد بن زكري ”الأخطاء التحكيمية سبب خسارة ضمك في آخر 3 مباريات وبشهادة الجميع، النصر فريق كبير وبإمكانه الفوز على ضمك، لكن ليس بهذه الطريقة“.

وأكمل ”أثنيت على الحكم السعودي رغم خسارتي من أهلي جدة بخماسية، لأن فريقي لم يقدم ما يشفع له بالفوز“.

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 51 نقطة من 22 مباراة، ويتقدم بـ6 نقاط عن النصر، الثاني، وحامل اللقب.