ضجة بين جماهير النصر السعودي بسبب تقليل عبده عطيف من نور الدين أمرابط (فيديو)

أثار عبده عطيف، لاعب المنتخب السعودي السابق، ضجة بين جماهير نادي النصر السعودي بعدما قلل من إمكانات نور الدين أمرابط في تصريحات مصورة.

وقال عطيف – وهو لاعب سابق في النصر والشباب – إن أمرابط لاعب عادي ويعتمد على الجانب البدني، لذلك هو يراه ظهيرا أيمن.

وشدد عطيف على أن أمرابط لا يجيد اللعب السريع أو إرسال العرضيات أو مهارة المراوغة في موقف لاعب ضد لاعب.

عبده عطيف يقيم مرابط لااا ويقول مرابط لاعب ما يصنع الفارق ولا عنده اي ميزه ابداً ولا يعرف يمرر الكورة ???????????? يااا وجه استح ياااا صغير استح pic.twitter.com/YuZhLrst97 — كحيلان العتيبي (@alotibi_1955) March 25, 2020

وغرد الإعلامي علي الحربي :“عرضية واحدة فقط من أمرابط تساوي تاريخ عبده عطيف بأكمله“.

وعلق سعد آل مغني :“عبده عطيف لاعب ممتاز، مدة ثلاث مواسم فقط وبعدها اختفى، حتى لمن أتى للنصر دقايق معدودة إلي لعبها حتى جماهير النصر ما عاد تتذكره لم يقدم شي“.

وعلق هاشم سرور كابتن نادي النصر السابق :“مرابط أخطر لاعب طرف في المملكة، لديه الحلول والمهارة والتفاهم بينه وبين الغنام مما جعل سلطان أفضل ظهير في المملكة، أما تفاهم مرابط وحمدالله فيدرس لمن لا يفهم في التكتيك واللعب بكورة ودون كورة. مرابط مهاري بدرجة عالية أما ان يكون ظهيرا بحسب كلام عبده عطيف فأعتقد أن عبده بعيد عن التقييم“.

الكلام العبيط لا يمكن يكون وجهة نظر ، ولا يمكن يكون رأي قابل للنشر ..!

أنا متأكد بل اجزم لو جبنا تاريخه كله في الملاعب وقارناه بموسم واحد لمرابط مع #النصر راح يتفوق امرابط عليه فقط بالمباريات الأقل فنيا له بدون المباريات التي كان متوهجًا فيها. pic.twitter.com/D7lAhX4t3c — سلطان الزايدي (@zaidi161) March 25, 2020

وغرد الإعلامي سلطان الزايدي :“الكلام العبيط لا يمكن يكون وجهة نظر ، ولا يمكن يكون رأي قابل للنشر ..!“

”أنا متأكد بل اجزم لو جبنا تاريخه كله في الملاعب وقارناه بموسم واحد لمرابط مع #النصر راح يتفوق امرابط عليه فقط بالمباريات الأقل فنيا له بدون المباريات التي كان متوهجا فيها“.