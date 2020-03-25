مفاجآت في أزمة تجديد عقد غوميز مع نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية تركية أن اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم الهلال السعودي أرسل لمسؤولي ناديه السابق غلطة سراي يطلب العودة للعب بين صفوفه مجددًا.

وانتقل غوميز إلى نادي الهلال قادمًا من غلطة سراي قبل موسمين.

وفجرت صحيفة ”fotospor“ التركية مفاجأة بالإشارة إلى عدم رغبة الهلال السعودي بتمديد تعاقده مع غوميز صاحب الـ 35 عامًا، وهو ما دفع اللاعب لطلب العودة لغلطة سراي، لكنه تفاجأ برد سلبي من مسؤولي النادي التركي.

وقالت الصحيفة إن رد مسؤولي غلطة سراي التركي كان سلبيًا لوجود الكولومبي راداميل فالكاو، وأشارت الصحيفة إلى أن مدير أعمال غوميز عرضه على نادي بشكتاش.

ولم يكن رد مسؤولي بشكتاش التركي مشجعًا هو الآخر، حيث أبدى رئيس النادي ومدرب الفريق تخوفهما من هبوط مستوى اللاعب مؤخرًا في ظل تقدم عمره.

ولم يعلن حتى الآن عن اتفاق بين مسؤولي الهلال واللاعب على تجديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وربما لن يظهر غوميز بقميص الهلال مجددًا حال عدم تجديد العقد بسبب توقف الأنشطة الرياضية السعودية والآسيوية في ظل تفشي كورونا.

ويبدو أن مطالب غوميز المادية العالية مقارنة بتقدم عمره، وسعيه إلى العودة لأوروبا، قد أوقف رغبة نادي الهلال بتجديد عقده على الرغم من مطالب المدرب رازفان لوتشيسكو بالإبقاء على اللاعب في صفوف الزعيم.