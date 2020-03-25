المتحدث باسم نادي النصر السعودي يصف مدرب ضمك بـ“المتعصب“ بعد تصريحاته مع وليد الفراج (فيديو)

حرص سعود الصرامي، المتحدث الرسمي لنادي النصر، الرد على تصريحات المدير الفني لفريق ضمك، الجزائري نور الدين بن زكري، والتي أدلى بها لبرنامج ”الدوري مع وليد“، الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج، مساء الثلاثاء.

وأثار بن زكري، ضيق جماهير النصر، بعد تصريحه بشأن سهولة إيقاف الفريق، نظرا لطريقته المكشوفة، بينما أشاد بالهلال ولاعبيه.

وهو ما رد عليه الصرامي، عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الأربعاء، ناشرا الفيديو مكتفيا بهاشتاغ ”#التعصب_في_عصر_الكورونا“، لوصف حديث المدرب الجزائري.

وقال بن زكري للبرنامج: ”من السهل إيقاف فريق النصر بسبب طريقته المكشوفة، لكن من الصعب إيقاف الهلال بسبب طريقته غير المحددة“.

وأضاف: ”مواجهات الأندية الجماهيرية الأصعب، ولكن الهلال أصعب فريق واجهته بسبب قدرته على تنويع اللعب، كما أنه يملك لاعبين يتمتعون بمرونة تكتيكية وقادرين على صناعة الفارق بأي لحظة“.

وتابع: ”الدوري هذا الموسم انتهى بسبب فيروس كورونا، من الصعب للغاية العودة لياقيا ونفسيا.. يجب أن نعلن أن هذه السنة بيضاء، ونفكر بموسم جديد“.

وأردف: ”لماذا لا يكون الدوري السعودي 20 فريقا؟ ذلك سيرفع تصنيف الدوري عالميا“.

وتعرض بن زكري لموجة من الانتقادات القوية من قبل النصراويين، وسخر مغرد، قائلا إن مدرب ضمك لم يفز على العالمي، بينما فاز من قبل على الزعيم، ”إذن من السهل الفوز على الهلال“.

من جانبه، قال المحلل الرياضي سلطان اللحياني، قائد فريق الوحدة السابق، إن تصريح بن زكري لم يتجاوز الجوانب الفنية التي قد تصيب أو تخطئ، مشيرا إلى أن رأي الجزائري بعيدا عن العاطفة، يعد نظرة فنية محترمة من مدرب واجه الفريقين.

وأكد اللحياني أن لغة الأرقام تؤيد مدرب ضمك، بل على العكس؛ رأيه لا يقلل من النصر، ولا يزيد من الهلال، لأن أسلوب فارس نجد بالفعل ثابت وواضح بدرجة كبيرة. أما الهلال فيملك حلولا أكثر للتسجيل.