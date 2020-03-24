إيقاف النشاط الرياضي بالمملكة ينقذ النادي الأهلي السعودي.. تعرف إلى التفاصيل

ساهم إيقاف النشاط الرياضي بالمملكة العربية السعودية، بشكل كبير في إنقاذ إدارة النادي الأهلي من أزمة حقيقية كانت على وشك الحدوث.

ونشرت صحيفة ”عكاظ“ السعودية تقريرا أشارت فيه إلى أن إيقاف فعاليات الدوري السعودي بداعي الحد من انتشار فيروس كورونا ساهم في إنقاذ إدارة النادي الأهلي من ورطة، إثر تقديم وكلاء أعمال اللاعبَين دجانيني ولوكاس ليما خطابات رسمية لإدارة النادي، تضمنت إشعارا بفسخ عقديهما من طرف واحد.

ولا يتدرب النادي الأهلي حاليا؛ على خلفية إيقاف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية؛ خوفا من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكلاء الثنائي قدموا خطابات قالوا فيها: ”سيتم فسخ عقديهما من طرف واحد في حال لم يتم تسليمهما مرتباتهما المتأخرة لأكثر من 3 أشهر، قبل أن يتم وضع مهلة جديدة نظرا للأوضاع الراهنة“.

وتسعى إدارة النادي الأهلي السعودي إلى استغلال فترة التوقف في إيجاد الطرق المناسبة لحل المشكلات المالية التي يعاني منها النادي، وتوفير البيئة المناسبة للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب فلادان للقيام بعمله على أكمل وجه مع عودة التدريبات في الفترة المقبلة.

كما أن إدارة النادي الأهلي السعودي، قررت دعم لاعبيها بشكل قوي، خلال تواجدهم في منازلهم؛ فرضا للحجر الصحي، المفروض من السلطات؛ منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتوقف الدوري السعودي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن مسؤولي النادي الأهلي يتجهون إلى تزويد جميع اللاعبين بأجهزة طبية خفيفة وأجهزة لياقة؛ للعمل على مساعدتهم في تنفيذ البرامج الموضوعة لهم، خلال تواجدهم في منازلهم، سواء البرامج الموضوعة من قبل الجهاز الفني أو الجهاز الطبي، والعمل على مساعدتهم في تجهيز أنفسهم بشكل مثالي؛ رغبة في تذليل جميع المصاعب التي قد تواجههم، وتهيئة كافة السبل لجميع عناصر الفريق الأول؛ تحسبا لاستئناف التدريبات اليومية، خلال الفترة المقبلة، واستكمال منافسات الموسم الرياضي الحالي.