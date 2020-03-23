لاعب النصر السعودي السابق: هؤلاء ألد أعداء النادي‎

اعتبر هاشم سرور لاعب نادي النصر السعودي السابق أن فريقه تعرض لأقسى أنواع الظلم خلال الموسم الحالي المعلّق حتى الآن.

وكتب سرور عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: للتاريخ، النصر تعرض لأقسى الظلم هذا الموسم، ويلعب معظم المباريات أمام الخصم والفار والحكم“.

وأضاف: ”النصر هذا تاريخه لأكثر من ٤٠ سنة مع الظلم، يفوز ويهزم ويقاوم، وينافس ويكسب البطولات“.

وتابع سرور: ”النصر يعتمد على الله وعلى جماهيره الوفية التي تقف دائما بجانبه“.

واختتم: ”ألد أعداء النصر ليس من في الملعب بل خارج الملعب، وأكثر ظلام النصر من يبدل الحق بالباطل وهم كثر في القنوات وفي التحليل“.

الد ???? اعداءً النصر

ليس من في الملعب

بل خارج الملعب …

واكثر ظلام النصر …

من يبدل الحق بالباطل

وهم كثر في القنوات

وفي التحليل ???? — هاشم سرور (@Hashem_S6) March 23, 2020