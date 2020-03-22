بتمرن_بالبيت : وزير الرياضة السعودي ينشر فيديو أثناء ممارسة الرياضة في منزله (فيديو)

قرر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، إطلاق هاشتاغ باسم ”#بتمرن_بالبيت“، لحث المتابعين والجمهور على البقاء في بيوتهم للحد من تفشي فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة مؤخرا.

ونشر الفيصل عبر حسابه على ”تويتر“ مقطعا مصورا أثناء إجرائه لبعض التمارين المنزلية، مصحوبا بتعليق جاء فيه ”بتمرن بالبيت.. البقاء في المنزل سلاحنا لمواجهة فيروس كورونا“.

وجاءت الحملة كبديل للرياضيين بعد قرار وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في المملكة، وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة؛ لكي يواصلوا ممارسة تدريباتهم، سواء كانوا لاعبين منتمين لأندية رياضية، أو ممارسين للرياضة.

ولاقت الحملة تفاعلا كبيرا على موقع تويتر، ونشر عمر السومة، لاعب الأهلي السعودي، فيديو أيضا وهو يتدرب في بيته، قائلا: ”أنا بدعم حملة #بتمرن_بالبيت وبنصح كل اللي في #السعودية وخارجها كمان يتمرنوا بالبيت حماية للجميع. والله يحفظنا ويحمينا جميعاً“.

انا بدعم حملة #بتمرن_بالبيت وبنصح كل اللي في #السعودية وخارجها كمان يتمرنوا بالبيت حماية للجميع. والله يحفظنا ويحمينا جميعاً. pic.twitter.com/9wrI2vM726 — Omar Al Somah (@omaralsomah) March 15, 2020

كما نشر المستشار التحكيمي فهد المرداسي بدوره فيديو هو الأخر ويقوم بتحدي التدريب في البيت.

وكانت المملكة قد علقت النشاط في مختلف الألعاب والبطولات والمسابقات الرياضية، بداية من الأحد الماضي، ضمن إجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الرياضة السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر السبت الماضي، إن القرار مستمر ”حتى إشعار آخر“، امتدادا لجهود الجهات الحكومية في المملكة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.