جيوفينكو نجم نادي الهلال السعودي يعترف برغبته في العودة للدوري الإيطالي

أعرب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، محترف نادي الهلال السعودي، عن رغبته في الرحيل عن فريقه الحالي والعودة إلى الدوري الإيطالي.

وقال جيوفينكو في تصريحات نقلتها صحيفة ”goal“ في نسختها البولندية: ”أرغب في العودة للدوري الإيطالي من جديد.. لا مجال لعودتي لمنتخب بلادي إلا بلعبي في الدوري الإيطالي“.

وتابع: ”لقد وجدت هوية جيدة لإيطاليا مع روبرتو مانشيني، المدير الفني الحالي، وهم فريق جيد أستمتع بمشاهدتهم“.

ولم يدافع جيوفينكو عن المنتخب الإيطالي منذ مغادرة يوفنتوس قبل 5 سنوات تقريبا في موسم 2015، ولعب مع نادي تورونتو لمدة 3 سنوات، ثم انضم إلى الهلال في 2019.

وتحدث اللاعب عن تجربته الحالية مع الهلال، موضحا: ”أنا سعيد هنا للغاية.. حققت كل شيء مع فريقي الجديد وتوجت بالبطولات معه“.

وكانت تقارير إعلامية سابقة تحدثت عن رغبة اللاعب في الرحيل عن الهلال وتوقعت رحيله في الميركاتو الشتوي السابق قبل أن ينفي اللاعب ذلك.

وخاض جيوفينكو، البالغ 33 عاما، أول مباراة له مع منتخب إيطاليا في عام 2011، ولكنه لم ينضم إليه مجددا منذ مباراة النرويج بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2016، التي كانت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015.

وشارك جيوفينكو مع الهلال في 50 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 14 آخر، وتوج بلقب دوري أبطال آسيا.