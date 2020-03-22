إصابة حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بفيروس كورونا

أعلن حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المسحل عبر حسابه الشخصي على تويتر، يوم الأحد: ”تم تشخيصي بالإصابة بكورونا وقد كنت في عزل صحي في المنزل بعيدا عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الآخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة، وبحول الله سوف أقضي 14 يوما بالعزل الصحي في المجمع الطبي في الدمام“.

وأضاف: ”نصيحة: اتبعوا التعليمات {إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم}“.

تم تشخيصي بالاصابة بكورونا وقد كنت في عزل صحي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الاخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة وبحول الله سوف أقضي ١٤ يوم بالعزل الصحي في المجمع الطبي في #الدمام

نصيحة: اتبعوا التعليمات ???????????? {إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم} — حاتم المسحل (@hatimalm) March 22, 2020

وبسؤاله عن السبب وراء إصابته، أوضح المسحل: ”كنت عائدًا من لندن يوم السبت وتم فحصي بالمطار، ولم تظهر أي أعراض حرارة، وتم نصحي بالعزل المنزلي والخروج للضرورة فقط“.

وأردف: ”لله الحمد مع وجود أعراض حساسية جيوب أنفية (أعاني منها بشكل موسمي)، ومع التواصل الدوري من وزارة الصحة نصحوني بالقيام بالفحص، واتجهت للمركز وتم التشخيص“.

وأكد ابتعاده عن أقرب الناس إليه خلال العزل، مشددا: ”كنت في عزل حتى عنهم بالرغم من شوقي لهم، لكن ملتزمين لأن مصلحتي ومصلحته ومصلحة المجتمع بالالتزام“.

كنت راجع من #لندن يوم السبت وتم فحصي بالمطار ولم تظهر أي أعراض حرارة أو كحة وتم نصحي بالعزل المنزلي والخروج للضرورة فقط ولله الحمد مع وجود أعراض حساسية جيوب أنفية (أعاني منها بشكل موسمي) ومع التواصل الدوري من وزارة الصحة نصحوني بالقيام بالفحص. واتجهت للمركز وتم التشخيص — حاتم المسحل (@hatimalm) March 22, 2020

وكانت المملكة قد علقت النشاط في مختلف الألعاب والبطولات والمسابقات الرياضية، بداية من الأحد الماضي، ضمن إجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الرياضة السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر السبت الماضي، إن القرار مستمر ”حتى إشعار آخر“، امتدادا لجهود الجهات الحكومية في المملكة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 392 بعد تسجيل 48 إصابة جديدة.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية إن المملكة سجلت 48 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 392 حتى 21 مارس/آذار من عام 2020.

وأشار المتحدث إلى أن 16 حالة مصابة بالمرض المتفشي حول العالم شُفيت، بحسب ما قال في الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة.

وحذرت الصحة السعودية من التجمعات داخل المنزل وخارجه، إذ قال المتحدث باسم الوزارة إنها ”خطرة جدا“.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: ”يجب علينا جميعا أن نتكاتف ضد هذا الوباء“.

وتابع: ”العديد من الأرواح تهدر بسبب التساهل والاستهتار“، على حد تعبيره.