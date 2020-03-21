حسين عبدالغني: الموسم الحالي قد يكون الأخير لي.. وأعلنت مبادرتي بشأن شركتي لأننا نعيش في وضع حرج (فيديو)

ألمح حسين عبدالغني، لاعب النادي الأهلي السعودي، لاقتراب اعتزاله بشكل رسمي مع نهاية الموسم الحالي للدوري السعودي، متحدثا في الوقت نفسه عن مبادرته بتسخير كافة إمكانيات شركاته والكوادر التي تضمها، تحت مظلة وزارة الصحة، من أجل المساهمة في مواجهة تفشي وباء كورونا.

وقال عبدالغني في تصريحات إذاعية، يوم السبت: ”أترك الأمر كله للظروف وتقيم نفسك كل فترة وترى السلبيات والإيجابيات، وكرة القدم ليس فيها مجاملة لعبة ميدانية وكله يقيمك، وأتمنى يكون تقييمي على مستواي والناس تتكلم على العمر أكثر من العطاء والأداء والمجهود الفني داخل الملعب، وفي النهاية هذه هي سنة الحياة ولكل بداية نهاية ويمكن تكون هذه آخر سنة في الملاعب، الله أعلم“.

#حسين_عبدالغني لـ #الفريق_UFM: ممكن يكون الموسم الحالي هو آخر موسم لي. pic.twitter.com/MzUjXD5kY7 — إذاعة يو اف ام (@ufmradio) March 21, 2020

وعن مبادرته، أوضح: ”أتمنى من كل شخص أن يكون له دور في مكافحة فيروس كورونا للوقاية والحد من انتشاره، فهذا واجب علينا، ولو بشيء بسيط“.

وتابع عبدالغني: ”نحن نشاهد العالم أجمع يتأثر بهذا الوباء، وربنا يحفظ البشرية عامة ومملكتنا من ذلك الوباء“.

وأردف: ”لدينا في مجموعتي قرابة الـ100 عامل، ونحن على استعداد تام وأنا أولهم للتطوع ومساندة وخدمة وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا، لأننا في وضع حرج“.

واستطرد: ”القيادة لم تقصر في تقديم التوعية والإرشادات وغيرها، وعلينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء بالمنازل وعدم الاستهانة بالفيروس أتوقع أي عاقل يجلس في بيته أما المستهتر يضر نفسه وأهله قبل أي أحد آخر“.

وأتم: ”أتمنى من الكل أن يعي المرحلة التي نمر بها، ويجب تكاتف الجميع، ولله الحمد نحنُ أفضل بكثير من دول أخرى تواجه فيروس كورونا“.