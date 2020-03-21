حسين عبدالغني نجم النادي الأهلي السعودي يسخر جميع كوادر شركته لمحاربة ”كورونا“ في المملكة (صورة)

اتخذ حسين عبدالغني، قائد النادي الأهلي السعودي، قرارا رائعا لمواجهة فيروس ”كورونا“ المستجد.

فقد ضرب فيروس كورونا المستجد، جميع دول العالم، حيث تسبب في إصابة أكثر من 286.667 ألف شخص، بينهم حوالي 12 ألف حالة وفاة، بينما أعلنت السعودية، تسجيل 392 إصابة، حتى الآن.

وتداول متابعو منصات التواصل الاجتماعي صورة لخطاب من عبدالغني يعلن فيه رغبته في التطوع لمساعدة المصابين من فيروس كورونا.

وشهد الخطاب المتداول طلبا لوزير الصحة لرغبة عبدالغني في نيل شرف التطوع مع أبطال وزارة الصحة السعودية في مواجهة فيروس كورونا.

وأيضًا أعلن عبدالغني في الخطاب تسخير كافة إمكانيات شركاته والكوادر التي تضمها، تحت مظلة وزارة الصحة، لمواجهة الفيروس.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي في المملكة خوفا من تفشي فيروس كورونا وحرصا على سلامة الجميع.