ياسر القحطاني يرد بغضب على شائعة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

أعرب ياسر القحطاني نجم نادي الهلال السعودي السابق، عن ضيقه وغضبه الشديد من تناقل شائعة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال القحطاني في فيديو نشره عبر تطبيق ”سناب شات“، يوم السبت: ”أنا في أمان الله قاعد في بيتي وأتفاجأ بأن إخواتي من الشرقية يكلموني ويقولون إنني دخلت الحجر الصحي لإصابتي بفيروس كورونا، وأي حد في الحجر بالطبع ربنا يشفيه ويعافيه بالطبع، والجهات المسؤولة أعطوا إرشادات ونصائح للالتزام بها والله يعافيهم“.

وأضاف: ”من يغضبني هم مرددو الإشاعات، وأقو لهم ما الذي تأكلونه لكي تطلقون هذه الشائعات، عيب استحوا ماتقولونه احجر لسانك“.

وتابع: ”العيب الأكبر على من يتناقل الشائعة، عيب الأشخاص الذين يتناقلون الكلام على العوائل“.

وكانت اللجنة الأولمبية السعودية قد أطلقت مؤخرا حملة ”تمرن بالبيت“ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد انصاعت الأندية لذلك بعد قرار وزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي في المملكة وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة.

وحثت وزارة الرياضة السعودية على أن يواصل المواطنون ممارسة تدريباتهم في المنزل سواء كانوا لاعبين منتمين لأندية رياضية أو أشخاصا ممارسين للرياضة.

وقامت بعض الأندية الرياضية بالعديد من الإجراءات التوعوية والتثقيفية لتعريف الأعضاء على كيفية انتقال الفيروس وطرق الوقاية منه وذلك من خلال المواقع الالكترونية أو في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب المتابعة الكبيرة من كافة شرائح المجتمع.

بدورها وزارة الرياضة دشنت حسابا حمل اسم ”رياضة ووقاية من وزارة الرياضة“ لتبث فيه رسائل توعوية، عبر النجوم، حيث كان أبرز المشاركين ياسر القحطاني أسطورة الهلال.