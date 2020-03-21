هل يستجيب أندريه كاريلو للضغوط ويرحل عن نادي الهلال السعودي؟

تعرض البيروفي أندريه كاريلو لاعب نادي الهلال السعودي لضغوطات من صحف في بلاده للرحيل عن نادي الهلال السعودي، والعودة للدوريات الأوروبية من جديد، بهدف عودته لصفوف منتخب بلاده من جديد.

وجاءت تلك الضغوطات عقب التصريحات الأخيرة للاعب تجاه مدربه التي قال فيها إن ريكاردو غاريكا مدرب منتخب بيرو كان غير موافق تماما على وجوده مع الهلال.

وأدلى اللاعب بتصريحات قال فيها إن غاريكا هدده بالإبعاد عن منتخب بيرو حال استمرار وجوده مع الهلال، وهي التصريحات التي قابلها الإعلام والجمهور في بيرو بموافقة المدرب على رأيه.

ونقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ عن الصحفي البيروفي جورج مورينو تعليقا على تصريحات كاريلو تجاه مدربه حيث قال: ”سيكون من المثالي بالنسبة لكاريلو إذا كان يتطلع إلى النمو أن يعود إلى أوروبا“.

وأضاف ”أعتقد أن ريكاردو غاريكا مدرب بيرو سيكون سعيدا إذا عاد ‎كاريلو إلى أوروبا، حيث توجد منافسة من نوع آخر، ويحتاج غاريكا أن يختاره وهو في أفضل مستوى له“.

يذكر أن كاريلو كان معارا الموسم الماضي للهلال قادما من بنفيكا قبل أن يقدم مستويات لافتة للنظر ويقرر الهلال شراء عقد اللاعب لـ4 مواسم قادمة.