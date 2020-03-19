قد لا يظهر بقميص الزعيم مجددا.. صحيفة تركية: غوميز يرفض تجديد عقده مع نادي الهلال

كشفت تقارير صحفية تركية، النقاب عن رفض اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز تجديد تعاقده مع نادي الهلال السعودي، إذ ينتهي عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وحسب ما نقلت صحيفة ”haberturk“ فإن غوميز لا يريد الاستمرار مع الهلال وإن رغبته الشديدة تتمثل في العودة من جديد لناديه السابق غلطة سراي الذي ينشط في الدوري التركي.

وتوقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بسبب فيروس كورونا، كما علق الاتحاد الآسيوي بطولاته، وفي حال عدم تجديد اللاعب، وعدم استئناف النشاط الرياضي هذا الموسم، قد لا يرتدي غوميز قميص الهلال مجددا.

وكان اللاعب انضم للهلال في صيف 2018 قادما من نادي غلطة سراي التركي نظير 6 ملايين يورو دفعها النادي السعودي لنظيره التركي بخلاف راتب اللاعب السنوي والذي يقترب أيضا من هذا الرقم.

وقالت الصحيفة التركية إن اللاعب سيعود لنادي غلطة سراي التركي بداية الموسم المقبل دون أن يدفع النادي التركي أي مقابل لنظيره السعودي.

وشارك غوميز مع الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا الذي كان غائبا عن الفريق لنحو 20 عاما وظل اللاعب طيلة الموسمين الذي شارك فيهما مع الهلال، هدافا للفريق.

وطلب رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال تجديد عقد اللاعب الذي يعتبر عنصرا مهما للغاية في تشكيل الزعيم.