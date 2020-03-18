إيقاف بث برنامجين رياضيين سعوديين مؤقتا بسبب كورونا‎

أعلن الإعلامي تركي العجمة عن تعليق بث برنامج ”كورة روتانا“ الذي يذاع على فضائية ”روتانا خليجية“ تضامنا مع تعليق الأنشطة الرياضية في المملكة العربية السعودية، وإيقاف فعاليات الدوري السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للبرنامج تغريدة قال فيها: ”نظراً للظروف الراهنة ولتوقف الأنشطة الرياضية محليا ودوليًا، ‏نعلن (تعليق) بث برنامج كورة روتانا من يوم غدٍ الخميس، وحتى إشعارٍ آخر، على أمل العودة وتجديد اللقاء بكم في أقرب وقت بإذن الله“.

نظراً للظروف الراهنة ولتوقف الأنشطة الرياضية محليا و دوليا .. نعلن (تعليق) بث برنامج #كورة_روتانا ⚽⚽⚽ إبتداءً من يوم غدٍ الخميس، وحتى إشعارٍ آخر، على أمل العودة وتجديد اللقاء بكم في اقرب وقت بإذن الله.. ???????? حفظنا الله وإياكم وأدام الصحة والعافية على الجميع ???????? pic.twitter.com/f9Jr3JivkO — برنامج كورة (@korarotana) March 18, 2020

كما أعلن عبدالرحمن الحميدي، مقدم برنامج ”الديوانية“ المذاع على القناة الرياضية السعودية، عن إيقاف البرنامج إلى إشعار آخر؛ وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر حساب القناة الرياضية تغريدة قال فيها: ”برنامج الديوانية يتوقف اليوم.. وسنعود قريبًا بإذن الله بعد أن تزول هذه الغمة ونعود لحياتنا الطبيعية ولموسمنا ولرياضتنا“.

عبدالرحمن الحميدي :

برنامج #الديوانيه يتوقف اليوم .. وسنعود قريبًا بإذن الله بعد أن تزول هذه الغمة ونعود لحياتنا الطبيعية و لموسمنا ولرياضتنا.#رياضتنا_وقاية pic.twitter.com/JcPp6LAIYO — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 18, 2020

وأعلنت وزارة الرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تعليق النشاط الرياضي في المملكة، بدءًا من الأحد الماضي لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس ”كورونا“.

كما طالبت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، الأندية بتعليق كافة فعالياتها التدريبية خلال الأيام القادمة، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانا مقتضبا قالت فيه: ”على الأندية تعليق التدريبات مؤقتا، وذلك تقيدا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد“.