رسميًا.. عقوبات صارمة على خليف الهويشان وأحمد المسعود من بسبب هجومها على نادي النصر‎

قررت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية منع الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان وأحمد المسعود المدير الإعلامي للنادي، من مزاولة النشاط حتى نهاية الموسم الحالي.

قرار الإيقاف جاء بسبب حديث الهويشان في أحد البرامج تجاه نادي النصر.

وقالت الوزارة في بيان ”إلحاقًا للبيان الصادر عن وزارة الرياضة بتاريخ 18 / 2 / 2020 المتضمن قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأحداث المصاحبة للمباراة التي أُقيمت بين فريقي الشباب والنصر في 14 فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما تلاها من تصريحات إعلامية“.

وتابع البيان ”بناء على ما تضمنته التصريحات الصادرة عن الرئيس التنفيذي لنادي الشباب، والمتحدث الرسمي للنادي من تجاوزات وإساءات في لفظها وسياقها، واستنادًا إلى نص المادة 1 / 88 / أ، ونص المادة 88 / 2 / ب من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، فقد أصدرت الوزارة القرارات التالية:

أولاً: منع الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان من مزاولة النشاط حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ثانيًا: منع مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب أحمـد المسعود من مزاولة النشاط حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ثالثًا: فيما يخص الحضور الجماهيري وما تم تداوله في تلك المباراة، فقد تم إجراء التحقيقات اللازمة من قِبل وزارة الرياضة، ونظرًا لضرورة التحقق من بعض الجوانب المرتبطة بهذه الحادثة فقد تم إحالة الموضوع للجهات الأمنية المختصة لاستكمال ما يلزم بحكم الاختصاص.

الإعلان عن نتائج التحقيق في الأحداث التي صاحبت مباراة فريقي الشباب والنصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين pic.twitter.com/WMX4Num6Hw — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 18, 2020

وقال خليف الهويشان في تصريحات مطلع الشهر الجاري: ”تعرضنا لمحاولة إساءة بطريقة وقحة وقذرة من ناد يستحق أن يطلق عليه لقب نادي القرنبع، أحضروا العمالة ليلصقوا على أنفسهم بالفعل لقب نادي الجاليات، الجام ” في إسقاط على نادي النصر“.

وفور هذا الحديث قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي، فرض غرامة مالية قيمتها 60 ألف ريال، على خليف الهويشان، الرئيس التنفيذي لنادي الشباب؛ بعد حديثه الإعلامي تجاه نادي النصر.

يذكر أن وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، طالبت الأندية بتعليق كافة فعالياتها التدريبية خلال الأيام القادمة، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانا مقتضبا قالت فيه: ”على الأندية تعليق التدريبات مؤقتا، وذلك تقيدا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد“.

منع التدريبات جاء بعد أيام قليلة من تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات.