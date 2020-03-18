تطورات جديدة في أزمة عبدالله السالم مع نادي النصر السعودي

كشفت قناة ”الإخبارية“ الرياضية السعودية، أن عبدالله السالم، لاعب نادي النصر السعودي السابق ومهاجم الاتفاق الحالي، قدم استئنافا جديدا ضد ”العالمي“، لعدم رضاه عن الغرامة الحالية.

واوضحت القناة في تغريدة لها على أن ”السالم“ استأنف ضد قرار غرفة فض المنازعات، والتي حكمت بأحقيته في الحصول على مبلغ 1.4 مليون ريال فقط من النصر، عن الفترة الذي قضاها مع الفريق.

وأوضحت أن اللاعب متمسك بالحصول على كامل عقده الذي لم يفعله مجلس إدارة النصر، والبالغ 6.6 مليون ريال.

وبدأت قضية السالم بانتقاله بالإعارة من الفيحاء إلى النصر صيف 2018، مع وجود بند في عقده يُتيح للنادي ضمه نهائيا في صيف 2019، وقد فعلت إدارة ”العالمي“ برئاسة سعود آل سويلم ذلك البند، لكن الإدارة الجديدة برئاسة صفوان السويكت تراجعت عن ذلك، ولم تعترف بتفعيل العقد.

وفي يناير الماضي منحت غرفة فض المنازعات المهاجم السعودي حق التوقيع لأي نادٍ مجانا، ودون العودة لناديي النصر والفيحاء، وقد انضم بالفعل لفريق الاتفاق رغم أنه كان في بداية الموسم قد اتفق مع الفتح.

ومن المتوقع أن يصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره النهائي، بعد اكتمال المرافعات بين الطرفين.

وقضى السالم الفترة من أغسطس 2019 حتى يناير 2020 دون فريق، قبل أن ينتقل رسميا لصفوف فريق الاتفاق، بعقد لمدة 3 سنوات حتى 2023.

وقد خاض السالم مباراتين مع الاتفاق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، لم يُسجل خلالهما أي هدف.