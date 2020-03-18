نور الدين بن زكري مدرب ضمك السعودي: أتمنى إلغاء الدوري ويكون موسما أبيض

طالب الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب نادي ضمك السعودي، بضرورة إلغاء الموسم الحالي من المسابقة، على خلفية تفشي ”فيروس كورونا“ وتحول إلى وباء عالمي.

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية، قرارا جديدا، مساء الثلاثاء، بمنع عودة التدريبات الجماعية في كافة الألعاب بجميع أندية المملكة، حتى إشعار آخر، لمحاربة فيروس ”كورونا“ المستجد.

وقال بن زكري، في حواره مع صحيفة ”اليوم“ السعودية: ”أمام صحة الناس والمواطنين لا تهم كرة القدم وأي شيء آخر، ولكن ما الأمور التي سوف تترتب على هذا القرار، فجميع الأندية الآن قامت بتسريح اللاعبين ومنحهم إجازات، واللاعبون سوف يسافرون لمناطق أخرى، وبالتالي ما الذي يضمن عودة اللاعبين وهم غير حاملين لهذا الفيروس؟“.

وأضاف: ”تعليق الدوري قرار صائب، ولكن كيف سنعود للتدريبات بعد أسبوع أو أسبوعين بشكل طبيعي، أنا لا أراه أمرا طبيعيا ولكن تكون المضرة أكبر، فاللاعبون يسافرون لكل مكان، اليوم الأجهزة الفنية والطبية يقولون نحن لا يمكن أن نتقرب من اللاعبين، واللاعبون الأجانب المتواجدون هنا في خميس مشيط، أصبحوا يخشون مقابلة اللاعبين الذين غادروا المنطقة، فالحالة النفسية عموما صعبه للغاية“.

وتابع: ”الوضع ليس سهلا، ومن وجهة نظري أن يلغى الدوري نهائيا، بالإضافة لجميع الأنشطة الرياضية لهذا العام، وأن لا تلعب الأندية مجددا هذا العام، من ذهب لبيته فليبق في بيته، لأن الوباء أصبح عالميا والفيروس ليس له حدود ولا توقيت، واليوم الحالة المعنوية المتواجد فيها الرياضيون غير جيدة، وسمعنا أخيرا أن رئيس ناد أصيب بكورونا، ولاعبين في أوروبا بتقنيات عالية أصيبوا بالفيروس فما بالك بنا نحن؟“.

وعن رأيه في تأثر مستوى اللاعبين بعد كل هذه الفترة من الراحة السلبية، شدد المدرب الجزائري: ”عن أي مستوى نتحدث بعد 15 يوما، طبيعي أن يوجد انخفاض في المستوى وتخوف كبير، ولا أتصور أن يعود اللاعبون بعد أسبوع بحالة نفسية جيدة، كنت أتمنى أن يتدخل (الفيفا) طالما أصبح الوباء عالميا يمس حياة كل الناس، ويتم إلغاء الموسم الحالي ويكون موسما أبيض، وهذا هو الصواب“.

وأردف: ”الدوري لن يرجع طبيعيا والمستوى سوف يهبط للحضيض إن كنا نتحدث عن المستوى، وإن كنا نتحدث عن انتقال الفيروس فمدينة خميس مشيط لا يوجد بها أي حالة، ولكن بعد منح اللاعبين إجازة ومغادرتهم المنطقة من الممكن عودتهم حاملين للفيروس“.