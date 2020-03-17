تقارير: الفحوصات تثبت سلامة خالد الصياح رئيس نادي الثقبة من الإصابة بفيروس كورونا

أعلن أحمد القرون وكيل اللاعبين بالمملكة العربية السعودية سلامة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح من الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر القون تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قال فيها: ”أكدت الفحوصات الطبية سلامة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح من الكورونا ولله الحمد“.

وأضاف: ”كما أنني ومن حضر مناسبة تكريمه من الرياضيين لا نعاني من أي أعراض للمرض، ولله الحمد“.

واختتم: ”حرصت على هذا التوضيح للجميع بعد الكم الكبير من الاتصالات والاستفسارات. حفظ الله الجميع من كل مكروه“.

أكدت الفحوصات الطبية سلامة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح من الكورونا ولله الحمد، كما أنني ومن حضر مناسبة تكريمه من الرياضيين لا نعاني من أية أعراض للمرض، ولله الحمد.

حرصت على هذا التوضيح للجميع بعد الكم الكبير من الاتصالات والاستفسارات. حفظ الله الجميع من كل مكروه.#الخبر pic.twitter.com/0y2KZml2vL — أحمد القرون (@AlgroonAhmed) March 17, 2020

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إصابة خالد الصياح رئيس نادي الثقبة السعودي بفيروس كورونا الجديد حيث يرقد بالعناية الفائقة في أحد المستشفيات بالمنطقة الشرقية في الدمام.

وأشارت تلك التقارير إلى أن رئيس النادي السعودي تعرض للإصابة أثناء زيارته لإحدى الدول العربية لتقديم واجب العزاء.

وتسبب الفيروس الجديد في إيقاف النشاط الرياضي في المملكة حتى إشعار آخر خوفاً من تفشي الفيروس علما بأنه قبل قرار التعليق لعبت جولتان دون جماهير.

وطالبت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، الأندية بتعليق كافة فعالياتها التدريبية خلال الأيام القادمة، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانا مقتضبا قالت فيه: ”على الأندية تعليق التدريبات مؤقتا، وذلك تقيدا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد“.