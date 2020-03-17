وزارة الرياضة السعودية تطالب الأندية بتعليق التدريبات للحد من انتشار فيروس كورونا

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منع التدريبات جاء بعد أيام قليلة من تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات.