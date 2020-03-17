وزارة الرياضة السعودية تطالب الأندية بتعليق التدريبات للحد من انتشار فيروس كورونا

طالبت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، الأندية بتعليق كافة فعالياتها التدريبية خلال الأيام القادمة، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.
وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانا مقتضبا قالت فيه: ”على الأندية تعليق التدريبات مؤقتا، وذلك تقيدا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد“.
منع التدريبات جاء بعد أيام قليلة من تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات.
وزارة الرياضة: على الأندية تعليق التدريبات مؤقتاً، وذلك تقيداً بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس #كورونا الجديد
— وزارة الرياضة (@gsaksa) March 17, 2020
وأصدرت وزارة الرياضة السعودية يوم الأحد الماضي قرارا بتعليق النشاط الرياضي، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتبارا من تاريخ القرار وحتى إشعار آخر.
وبحسب بيان وزارة الرياضة، فإن ذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).
وقال وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر تويتر :“جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي، أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى“.
”وتزامنا مع هذه الإجراءات، فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظا على سلامة الجميع“.