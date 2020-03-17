كاريلو نجم نادي الهلال السعودي يتحدث عن مفاوضات النصر وسر تلقيبه بـ“الثعبان“ (فيديو)

كشف البيروفي أندريه كاريلو، نجم الهلال السعودي، حقيقة دخوله في مفاوضات مع الغريم التقليدي النصر خلال الميركاتو الصيفي الماضي للانتقال إلى صفوفه، كما كشف السر وراء تلقيبه بـ“الثعبان“.

وقال كاريلو، في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، إنه كان على دراية بما أشيع قبل أشهر حول أن النصر يعتزم التعاقد معه، لكنه أكد أن أي مفاوضات لم تجرِ، وكشف أنه كان قد أخبر وكيله بأنه في حال استمراره في السعودية لن يمثل فريقا آخر غير الهلال.

وأبدى كاريلو انسجامه مع جماهير فريقه الحالي، مضيفا: ”مدرج الهلال منحني محبة كبيرة، لم أجد هذا الجانب بوضوح خلال تجربتي مع بنفيكا، وهذا أحد أهم أسباب تفضيلي تجربة الأزرق“.

وتطرق للحديث عن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا، قائلا: ”شعرنا أننا أقرب للفوز بالبطولة بعد تجاوز فريق السد القطري، كان ندا قويا جدا، بعد ذلك اكتسبنا ثقة أكبر ونجحنا في معانقة الذهب“.

وعن خسارة الدوري في الموسم الماضي، قال: ”نحن كلاعبين نتحمل الجزء الأكبر من فقدان الصدارة حينها، اعتقدنا أننا سنفوز بسهولة في مباريات عديدة، وهي التي صعبت مهمتنا، ولكننا الآن نفكر بما كسبناه في تجربتنا السابقة، ونضع نصب أعيننا الفوز في جميع المباريات، وتوسيع الفارق أكثر مع المنافس“.

لقب الثعبان

وعن السر وراء تلقيبه بـ“الثعبان“، أشار: ”لا يوجد بي ما يشبه الثعبان، والأمر مرتبط بأول لقاء صحفي أجريته في بيرو، فقد كنت في بدايتي هناك، قد يكون بسبب أسلوبي الذي ألعب به أو ركضي أو مراوغتي بالكرة“.

وأضاف: ”باليوم التالي وجدت عنوان حواري بالصحيفة: أندريه كاريلو.. لاعب كالثعبان، فقام زملائي بشراء تلك الصحيفة واستمروا بمناداتي بذلك اللقب حتى ارتبط بي“.

وأتم: ”رازفان لوشيسكو مدرب ممتاز، جاءنا بشخصيته المليئة بالطاقة الإيجابية وتنظيمه في النواحي الفنية والتكتيكية، ولدينا فريق عمل مميز فهم أفضل من عملت معهم، وأقيمه بـ5 نجوم“.