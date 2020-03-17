رازفان لوشيسكو يرفع طلبا لإدارة نادي الهلال بخصوص غوميز

قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رفع طلبا لإدارة النادي بتجديد عقد الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الفريق، لموسم واحد على الأقل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المدرب يرغب في الحفاظ على اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويسعى الهلال لتجديد عقد غوميز؛ لتأمين استمراره مع الفريق، خاصة في ظل الشعبية الجارفة التي يملكها اللاعب بين جماهير الهلال.

وتوقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا؛ ما دعا حكومة المملكة لاتخاذ عدة إجراءات احترازية.

وأشارت تقارير صحفية تركية عديدة، إلى رغبة نادي غلطة سراي التركي في إعادة غوميز لصفوفه مجددا.