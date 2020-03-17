عبد الرازق حمدالله وأمرابط يسخران من أنباء خلافهما بهذا الفيديو (شاهد)

نفى الهداف عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر وجود أي خلاف بينه وبين زميله ومواطنه نور الدين أمرابط، وذلك خلال ظهوره في فيديو مصور وإلى جواره أمرابط وهم يحتسيان الشاي والقهوة في مدينة الزلفي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى وجود خلاف بين اللاعبين المغربيين بشأن رفض حمد الله أن يسدد أمرابط ركلة جزاء وفضّل هو أن يسددها ليشتعل الخلاف بينهما.

لكن في هذه الجلسة الودية في مدينة الزلفي دعا حمد الله ساخرا أهل الزلفي لحل الخلاف بينه وبين أمرابط ليضحك اللاعبان فيما بعد.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية يوم السبت الماضي تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تقرر إغلاق المراكز والصالات الرياضية الخاصة أيضا اعتبارا من الأحد، لحين إشعار آخر بناء على توصية لجنة معنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان عبر حسابه على تويتر ”بناء على قرار وزارة الرياضة المبني على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة بداية من يوم الأحد 15 مارس/آذار“.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة من 22 مباراة، يليه النصر حامل اللقب برصيد 45 نقطة.