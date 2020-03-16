إصابة مدرب الهلال السابق جيسوس بفيروس كورونا‎

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي اليوم الاثنين أن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال السعودي ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا.

وواجه جيسوس فريقه السابق الهلال في قبل نهائي كأس العالم للأندية في قطر نهاية العام الماضي وانتصر عليه قبل أن يخسر في النهائي بهدف نظيف أمام ليفربول بطل أوروبا.

ونقلت شبكة ”ESPN التلفزيونية أن النادي أعلن أن المدير الفني البرتغالي حالته ”مستقرة“، وخضع لاختبار وفي انتظار النتيجة.

وقال النادي: ”السيد جيسوس حاليا تحت رعاية القسم الطبي“، ويأتي ذلك بعد إعلان النادي تعليق التدريبات لمدة أسبوع على الأقل بعد قرار إيقاف النشاط الرياضي في البلاد.

وأضاف النادي أن اختبارات فيروس كورونا للكشف عن وجود Covid-19 بين لاعبي النادي والجهاز الفني قد اختتمت بعد ظهر يوم الاثنين.

وأفاد النادي أن المدرب جيسوس أجرى أول اختبار لـ Covid-19 وكانت النتيجة إيجابية لكن يتم التحقق حاليا من النتيجة.

ويخضع المدير الفني السابق للهلال للرعاية في المركز الطبي لفلامنغو وحالته الصحية مستقرة بينما كانت نتيجة اختبارات باقي اللاعبين والجهاز الفني والمدربين سلبية لـ Covid-19.

وكان جيسوس قد طالب يوم الأحد بإيقاف النشاط الكروي في البرازيل قائلا: ”اللاعبون بحاجة إلى الحماية لأنهم ليسوا بشرا خارقين“.

وأوقف الاتحاد البرازيلي أنشطة اللعبة كلها بسبب تفشي فيروس كورونا لكنه قال إن الأمر يعود للاتحادات المحلية لتحديد ما إذا كانت ستعلق منافسات بطولات الولايات الجارية حاليا.

وقال الاتحاد البرازيلي إنه قرر إيقاف كأس البرازيل ودوري الدرجتين الأولى والثانية للسيدات وبطولتين للناشئين حتى إشعار آخر. ولن ينطلق الدوري البرازيلي، من الدرجة الأولى إلى الرابعة، إلا في مايو/آيار المقبل.