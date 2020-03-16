صورة لعبدالله عطيف لاعب نادي الهلال من داخل الحجر الصحي المنزلي (شاهد)

نشرت صحيفة الرياضية السعودية، صورة لعبدالله عطيف لاعب الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال السعودي، داخل الحجر الصحي المنزلي الذي يخضع له بعد وصوله من إسبانيا، احترازيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال نادي الهلال أمس عبر تويتر :“وصل اللاعب عبدالله عطيف، إلى الرياض قادمًا من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا اتباعًا لتعليمات وزارة الصحة السعودية“.

يذكر أن ”عطيف“ خضع مؤخرا لعملية جراحية في الركبة بمدينة ”برشلونة“ الإسبانية.

وأكد اللاعب لصحيفة الرياضية إنه بخير وبعث برسالة طمأنة لجماهير الهلال ومحبيه.