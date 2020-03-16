بعد عرض تقرير يشكك في عدد بطولات نادي النصر.. الأمير الوليد بن بدر يهاجم الإعلام الهلالي ويوضح جدل ”الدورة التصنيفية“ (فيديو)

أثير جدل كبير في قناة ”24 الرياضية“ بشأن عدد بطولات نادي النصر السعودي بعد عرض تقرير تحت عنوان ”44 بطولة حرة نقية حقيقة أم ادعاء؟“.

واعترض في بداية الحديث الإعلامي فهد الطخيم، قائلا: ”التقرير الذي عرض يغالط الحقائق، وكأن من عمله شخص منافس وليس في قناة حيادية، بطولات النصر 44 حره نقية اللي جاهل فيها مش شغلنا لا فيها شبهة أو أخطاء تحكيم أو تدليس.. والبطولات بالكيف وليس بالكم، بطولات النصر موثقة وليست بطولات (ماكدونالدز والطالب المثالي) أو النشاط الصيفي والرمضاني“.

فهد الطخيم : بطولات النصر موثقه وليست بطولات " ماكدونالدز و الطالب المثالي "

. الحصاد الرياضي ….. pic.twitter.com/RbdLzoqQXj — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) March 15, 2020

وأردف: ”الخلاف مع العقلاء الهلاليين.. على دوري المناطق وأنه ليس بدوري، وهم لا يجهلون، ولكنهم يتجاهلون بطولات النصر!!“.

ومع شدة الحديث أجرى، الأمير الوليد بن بدر بن سعود، عضو شرف نادي النصر، المشرف العام السابق على فريق الكرة، مداخلة هاتفية، متحدثا عن الدورات التصنيفية والذي يعتبرها البعض غير رسمية وليست معتمدة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث كشف عن خطاب رسمي يثبت بأن هناك دورة أقيمت كانت أول دوري للمملكة.

وقال : ”أنا حرصت على عمل مداخلة من أجل الدورة التصنيفية وبعض الأشخاص يتحدثون أنها دورة وليست بـ“دوري“ بسبب المسمى، ولكن هذا الخطاب من المسؤول الأول عن الرياضة في حينها“.

وأضاف: ”هل هناك شرط أن بطولات الأندية يجب أن تحظى بموافقة الإعلام الهلالي لكي تكون صحيحة؟.. بالطبع لا، بعض الهلاليين يحتجون على مسمى البطولة ويؤكدون أنها بطولة غير رسمية من مسماها“.

وشدد: ”لم يقل النصر -أبدا- إن بطولات دوري المنطقة الوسطى الذي حققها في الستينيات والسبعينيات، من ألقاب المملكة ككل.. ولكن -أيضا- من حقه أن يفتخر بإنجازاته سواء الرسمية أو الودية، نادي النصر أو النصراويون هم المسؤولون عن تدوين تاريخهم ويعرضون منجازاتهم بما يرونه صحيحا، أهم شيء فيما يعلنه النصر من إنجازات وألقاب، أن تكون حرة نزيهة، وليست من خلال التزوير“.

وأثبت الأمير الوليد بن الوليد أن تلك الدورة كانت دوريا تابعا للمملكة عن طريق الخطاب الذي كشف عنه للقناة، موضحا: ”البند رقم 2 في الخطاب هو الذي يكشف عن أن الدورة التصنيفية ”دوري“ تابع للمملكة، والتي تقول بتثبيت نتيجة المباراة النهائية بين بطلي المجموعتين المذكورتين على بطولة دوري المملكة وهي تحتها خط أسود، وهي تعتبر أول دوري“.

وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أكد في أحد اللقاءات التلفزيونية أن الدوري السعودي كانت بدايته عام 1976 – 1977.. وقبله كان هناك دورات تصنيفية، ولكنها غير معتمدة رسميا، وتم إلغاء نتائجها.