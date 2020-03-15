كريم الأحمدي يكشف مصيره مع نادي الاتحاد السعودي مع اقتراب نهاية عقده

كشف المغربي كريم الأحمدي، لاعب نادي الاتحاد السعودي، عن عدم وجود أي مفاوضات حالية مع إدارة ”العميد“ لتجديد تعاقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، بعد موسمين قضاهما مع الفريق، مؤكدا رغبته في الاستمرار بالدوري السعودي.

وقال الأحمدي في حواره مع صحيفة ”الاقتصادية“، يوم الأحد: ”لا أعلم حاليا عن مستقبلي، وتركيزي ينصب على تحقيق الفوز والنتائج الإيجابية حتى نهاية الموسم، وعقدي ينتهي في حزيران (يونيو) المقبل، حتى الآن لم تتحدث معي الإدارة في الأمر، وبالتأكيد رغبتي الأولى الاستمرار مع الاتحاد، لكننا منشغلون بما سنقدمه من نتائج، وحينها لكل حادث حديث“.

وأضاف: ”كل ما في الأمر أننا لم نتحدث حول مستقبلي، لكنني لست قلقا، إن لم يجدد معي الاتحاد، سأعود إلى نادي فينورد الهولندي، ولدي علاقة مميزة معهم ويرغبون في خدماتي، كما لم يتحدث معي أي نادٍ، وبالتأكيد ستكون الأولوية في السعودية للاتحاد لو أراد التجديد، أو سأعود إلى أوروبا“.

وعن تقييمه لتجربته مع نادي الاتحاد، شدد: ”تجربة مهمة في مسيرتي، والدوري هنا من أفضل البطولات في آسيا، ودائما مبارياته صعبة في ظل التنافس بين الفرق، أما تجربتي شخصيا مع الاتحاد ففيها الجميل، وفيها الصعب، لكنها ستبقى مهمة في مسيرتي“.

وعن رأيه في قرار تعليق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، أشار: ”القرار جاء لسلامة جميع الجماهير كما حدث في جميع الملاعب في العالم، سننتظر عودة الأمور إلى طبيعتها عندما يسمح بذلك بعد تلاشي الأسباب“.

وانضم الأحمدي إلى نادي الاتحاد السعودي في صيف 2018 ولعب في الموسم الماضي 29 مباراة في الدوري والكأس والسوبر السعودي وسجل هدفاً وصنع آخر، وهذا الموسم لعب 19 مباراة في الدوري، بمعدل 1681 دقيقة لعب، وحصل على 6 بطاقات صفراء، ولم ينل أي بطاقة حمراء.

ونجح كريم الأحمدي في قطع الكرة 18 مرة، وشتتها 9 مرات بنجاح، وقام بـ789 تمريرة ناجحة، وبلغت دقة تمريراته 88%، واكتسب 12 خطأ، وارتكب 44 خطأ، وبلغت دقة استخلاص الكرة 73%.