إيقاف الدوري السعودي: وليد الفراج يدخل المطبخ.. وردود فعل واسعة بسبب مقطع ”الانتهازية“ (فيديو)

أصدرت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية قرارا بتعليق كافة الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبعد دقائق من قرار وزارة الرياضة السعودية، أصدرت رابطة المحترفين السعودية قرارا بتعليق كافة أنشطتها وعلى رأسها الدوري السعودي للمحترفين الذي يتصدره نادي الهلال وكان مقررا أن تلعب بعض مبارياته اليوم السبت من دون جمهور.

وأثار قرار إيقاف الدوري السعودي ردود فعل واسعة في المملكة العربية السعودية، خاصة أن القرار جاء بعد أيام من مطالب جماهيرية بإيقاف المسابقة، الأمر الذي استقبل على حسب الميول في ظل تصدر الهلال للمسابقة بفارق 6 نقاط عن النصر.

وهاجم الإعلامي السعودي وليد الفراج مطالب إيقاف الدوري السعودي قبل عدة أيام واصفا المطالبين بالأمر بالانتهازيين ـ في إشارة لجمهور النصر ـ مبديا تفهمه للأمر حال صدوره لأسباب صحية.

ووجه عبدالعزيز أحمد بغلف العضو الذهبي بنادي النصر السعودي انتقادات حادة لوليد الفراج بعد إيقاف الدوري حيث غرد :“انتهازية .. لا اخلاقية وخفف تعصبك… لا يجتمعان. أيقال هذا الكلام في أمر يمس صحة وسلامة المواطنين . هل علمت لماذا الغالبية العظمى ضد الكثير من طرحك. لإنه وببساطه المصلحه العامه مقدمه على الآراء الشخصية. ثقتنا بوزير الاعلام كبيره والله المستعان“.

وغرد الإعلامي أحمد الجدي: ”ايقاف الدوري للمصلحة العامة وخطوات احترازيه قامت بها الدولة جزاها الله كل خير .. ادخال الميول والاهواء في هذا الأمر غير معقول .. حمانا الله واياكم من هذا الوباء“.

وعلق عبدالرحمن الفريج: ”طالبنا بايقاف الدوري ضمن اجراءات الدولة الاحترازية لمكافحة انتشار كورونا وهذا المذيع يروح يتكلم عن ميول ونتائج !! الان تم #ايقاف_الدوري بشكل رسمي، ماذا سوف يقول الان هو ومن كان يستخف بمطالباتنا التي تهم صحة بلدنا ومجتمعنا!!“.

كان نجم الكرة السعودية السابق سعيد العويران قد طالب بتعليق النشاط أمس حيث غرد: “ لمصلحة كرة القدم السعودية التسويقية والإعلامية يجب أن لا تقام مباراة الديربي القادمة بين #النصر_والهلال بدون جماهير لذلك اتمنى ايقاف الدوري الى أن تنجلي هذه الغمة“.

وغرد عبدالعزيز المريسل ”إيقاف النشاطات الرياضية بمختلف الألعاب و منها مسابقة #الدوري_السعودي_للمحترفين و #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين لم يأتي من فراغ ، بل جاء بعد دراسة متأنية و تم مراعاة المصلحة العامة للجميع“.

وغرد حساب يدعى الفيلسوف: ”أكثر مستفيد من الإيقاف هو الهلال لأن آخر مباراه له مع ضمك كان سيء جداً ومشاكل بين المدرب واللاعبين والإيقاف لمصلحته قبل ما تضيع صدارته ومع ذلك النصراوي كان يطالب بالإيقاف لمصلحة الوطن والمواطن والهلالي يطالب بإكمال الدوري علشان مصلحة الهلال وهو ما يدري وين الله حاطه“.

وسخر الفراج من إيقاف الدوري السعودي بنشر فيديو طريف له من داخل المطبخ مغردا: ”بعد قرار #ايقاف_الدوري احترازا من #كورونا .. خلينا نستعد للمرحلة المقبلة Face with tears of joyFace with tears of joyFace with tears of joy

