رسميا.. تعليق الدوري السعودي وكافة الأنشطة الرياضية في المملكة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر.

وبحسب بيان وزارة الرياضة، فإن ذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

وقال وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر تويتر :“جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي، أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى“.

”وتزامناً مع هذه الإجراءات، فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع“.

وبذلك يتأكد تعليق مسابقة الدوري السعودي، حيث لن تلعب مباريات اليوم السبت.