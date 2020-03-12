وفاة ”هرم الرياضة“ العربية.. من هو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة؟

أُعلن اليوم الخميس عن وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الرئيس السابق لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، وأحد مؤسسي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وجاءت وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة بمثابة الحدث الجلل على كافة الأصعدة؛ نظرا لتشعب علاقاته ومناصبه الكثيرة سواء داخل أو خارج البحرين، فضلا عن عمله بالرياضة والشعر والأدب.

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة من مواليد عام 1939، ولد بمدينة المحرق والتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس في مصر وتخرج فيها عام 1963.

وكذلك عمل قاضيا في محاكم البحرين من العام 1963 وحتى 1968، ثم انتقل في 1968 إلى الحرس الوطني آنذاك كمستشار قانوني، ثم عمل نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين، ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى العام 1976، ثم عين وكيلا لوزارة الإعلام منذ عام 1976 وحتى 1988.

ببالغ الحزن والأسى تنعى اللجنة اللجنة الأولمبية البحرينية فقيدها الغالي معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة الرئيس الفخري للجنة الأولمبية، معربين عن خالص التعازي والمواساة إلى أفراد العائلة الكريمة المالكة والشعب البحريني والأسرة الرياضية pic.twitter.com/M3uZsNF2DP — Bahrain Olympic (@BahrainOlympic) March 12, 2020

لذلك كان من الضروري أن ينعاه الديوان الملكي البحريني وكذلك الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

هرم الرياضة

وكان الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة يلقب بـ“هرم الرياضة“ لمشواره الحافل في مختلف المواقع.

واستذكر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في نعيه الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية مناقب الفقيد الغالي التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء الوافر وإسهاماته الفاعلة في مختلف المجالات، بما فيها الجانب الشبابي والرياضي والذي تمكن من وضع اللبنات الأساسية لهذين القطاعين في المملكة.

وقال الشيخ ناصر عن الراحل الكبير: ”إذا كان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله قد غادرنا بجسده فإن روحه الطاهرة وسجاياه الكريمة ستبقى حية وشاهدة على مسيرة حافلة للمغفور له بإذن الله تعالى، والتي عكس فيها صورة مشرفة عن الإنسان البحريني المنتمي إلى وطنه والحريص على إعلاء شأنه في مختلف المجالات الرياضية“.

وتابع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: “ لقد كان للشيخ عيسى بن راشد آل خليفة إسهامات واضحة في تطوير الحركة الرياضية والشبابية البحرينية حين تقلد العديد من المناصب القيادية في المؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية، الأمر الذي ساهم في تحقيق الارتقاء لهذين القطاعين علاوة على المناصب الإقليمية والقارية والتي ساهم من خلالها في تحقيق نهضة شاملة للرياضة على المستويين القاري والإقليمي“.

وأكد الشيخ ناصر ”أن الرياضة البحرينية والإقليمية والقارية خسرت إداريا ورياضياً بارزاً شكل علامة مضيئة في تاريخها المليء بالإنجازات المتميزة، فقد عرفناه رجلا طيبا وإداريا محنكا، وكان رحمه الله يتكئ على تاريخ ناصع وخبرات عالية في مجالات الرياضة المختلفة“.

نعي رئيس الاتحاد الآسيوي

كما نعى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ببالغ الحزن والأسى الشيخ عيسى، مؤكدا: ”مملكة البحرين فقدت برحيل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة شخصية فذة استحوذت على محبة واحترام أبناء الوطن جميعا، ولعبت أدوارا حيوية في بناء مؤسسات العمل الرياضي وصياغة مفردات المنجزات الكبيرة للرياضة البحرينية على مر السنين“.

وأشار إلى أن ”رحيل الفقيد الكبير يعتبر خسارة كبيرة للرياضة العربية والخليجية والآسيوية، عطفا على إسهاماته الكبيرة في خدمة المؤسسات والهيئات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، عبر مختلف المناصب التي تبوأها في تلك الهيئات الرياضية وترك فيها بصمات مؤثرة ما زال الجميع يستذكرها بكل تقدير واعتزاز“.

وأشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم بإسهامات الراحل الكبيرة في إثراء العديد من البطولات والتجمعات الرياضية وفي مقدمتها دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، باعتباره أحد أهم رموزها، كونه عاصر دورات الخليج على مدى نحو خمسة عقود، وكان أحد أهم الرجالات الذين تحملوا مسؤولية بناء هذه الدورة كمنجز رياضي هائل ساهم في النهوض بالحركة الرياضية بصفة عامة ولعبة كرة القدم على وجه الخصوص في منطقة الخليج العربي.

تعازينا للشعب البحريني .. تعازينا للشعب الخليجي في وفاة عيسى بن راشد آل خليفة .. رمز للرياضة..راسم للابتسامة..أحد مؤسسي كأس الخليج الذي جمع شعوبنا رياضيا … صاحب القلب الطيب، والخلق الدمث الذي أجمعت جماهير الخليج على محبته..رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه ..إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/KKvyGvH7T4 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 12, 2020

مسيرة رياضية مميزة

تقلد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة منصب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في العام 1988 بدرجة وزير، وكان رئيسا لنادي البحرين الرياضي بالمحرق لعدة سنوات ثم رئيسا فخريا.

كما تولى رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ عام 1973 وعين رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية، وكان عضوا في لجنة التحكيم الدولية باللجنة الأولمبية البحرينية.

وتولى أيضا منصبي النائب الأول لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وبعيدا عن الرياضة، كان الشيخ عيسى رائدا في كتابة القصيدة الشعبية، التي كانت رافدا لنجاح الأغنية البحرينية، وله مساهمات أدبية وشعرية وثقافية.

وحصل أيضا على عدة أوسمة وجوائز تقديرية منها وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الأولى، ووسام البحرين من الدرجة الأولى، وسام الدفاع الوطني من دولة الكويت، والوسام الفضي من اللجنة الأولمبية الدولية، ووسام التميز الأولمبي الذهبي.