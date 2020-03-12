سعيد العويران يثير الجدل بفيديو عن نقاط نادي النصر ”الحلال“ (فيديو)

أثار سعيد العويران، لاعب نادي الشباب السعودي السابق، الجدل بفيديو قال خلاله إن نقاط نادي النصر السعودي أمام الرائد ”حلال“، في إسقاط على الأداء التحكيمي لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق النصر فوزا كبيرا على الرائد، فيما تعادل الهلال مع ضمك بهدف لمثله.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر.

وقال العويران من خلال الفيديو المتداول :“ صراحة اليوم نقاط النصر الثلاث حلال، أنا معي 3 هلاليين سألوني عن التحكيم في مباراة النصر.“

وقال محلل أداء الحكام سمير عثمان لبرنامج الدوري مع وليد :“توجد إثارة زائدة وأداء حكام الـVAR اليوم كان ممتازا وخاصة بلقاء النصر مع الرائد“.

وقال محمد فودة عن أداء الحكام: ”كان يجب إعادة تنفيذ ضربة الجزاء النصراوية.. إلغاء هدف الرائد بداعي التسلل وإلغاء احتساب ضربة جزاء للرائد قرارات صحيحة من الحكم“.

ويرى سمير عثمان أن هناك ضربة جزاء لم تحتسب للهلال في الدقيقة الثانية، وأكد على صحة هدف الهلال، وكان يجب إلغاء هدف ضمك لوجود دفع من المهاجم“.

ويثار جدل واسع بسبب الأداء التحكيمي لمباريات الدوري السعودي رغم وجود تقنية الـvar والاستعانة بحكام أجانب.