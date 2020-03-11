النصر يكتسح الرائد برباعية ويقلص فارق النقاط مع الهلال في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

استعاد نادي النصر نغمة الانتصارات بعدما اكتسح ضيفه الرائد 4-1، خلال المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

تقدم الرائد مبكراً، وبعد مرور 8 دقائق أحرز رائد الغامدي هدف الفريق الأول في شباك الحارس الأسترالي براند جونز.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 19 التي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تصدى لركلة جزاء.

وواصل النصر هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي جوليانو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 24 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرزاق حمدالله.

وفي الدقيقة 86 تمكن المغربي نور الدين مرابط لاعب النصر من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله جوليانو ليحول الكرة بقدمه في شباك الرائد.

وواصل النصر هجومه ونجح مهاجمه عبدالرزاق حمدالله بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 94.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 45 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

وبقي الرائد على رصيده السابق 32 نقطة ليتراجع إلى المركز السابع.

وفي مباراة أخرى، عمّق الوحدة جراح مضيفه الاتحاد بعد فوزه عليه 2-1.

وتقدّم الاتحاد أولاً عند الدقيقة 14، وانتظر الوحدة حتى الدقيقة 23 حينما تمكن لاعبه البرازيلي أنسيلمو من تسجيل هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، فرض الوحدة سيطرته وانتظر حتى الدقيقة 90 التي شهدت تسجيله هدف الفوز عن طريق لاعبه البرازيلي لويس غوستافو.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 39 نقطة ليتقدم للمركز الثالث.

وبقي الاتحاد على رصيده السابق 23 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.