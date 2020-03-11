الأهلي يسقط أمام التعاون ويستمر في المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي (فيديو)

فاز التعاون على ضيفه أهلي جدة 1-0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وسجل نالدو بيترولينا لاعب التعاون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة.

ورفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد أهلي جدة عند 37 نقطة في المركز الثالث.