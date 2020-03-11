 جماهير تتابع مباراة ضمك ضد الهلال من على قمم الجبال (فيديو) – إرم نيوز‬‎

جماهير تتابع مباراة ضمك ضد الهلال من على قمم الجبال (فيديو)

جماهير تتابع مباراة ضمك ضد الهلال من على قمم الجبال (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اضطر مشجعون لصعود قمة الجبال المحيطة بملعب نادي ضمك لمشاهدة مباراة الفريق ضد الهلال في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المملكة العربية السعودية.

وتحيط الجبال الملعب المتواجد في خميس مشيط.

وتقدم الهلال على ضمك بهدف قبل أن ينجح أصحاب الأرض في تعديل النتيجة.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي بفارق ثمانية نقاط قبل انطلاق الجولة 22 من الدوري السعودي.

وتقام مباريات المسابقة المحلية السعودية دون جمهور لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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