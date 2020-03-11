الهلال يسقط في فخ التعادل أمام ضمك ويحتفظ بصدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

سقط نادي الهلال السعودي في فخ التعادل أمام مضيفه ضمك، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في افتتاح مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتقدم الهلال في الدقيقة 39 عن طريق أندريه كاريلو من تسديدة رائعة.

وبعد ثلاث دقائق فقط، تمكن ضمك من إدراك هدف التعادل عن طريق إيميليو زيلايا، من خطأ دفاعي للهلال.

وبهذه النتيجة حافظ الهلال على صدارة دوري المحترفين السعودي، ورفع رصيده إلى 51 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف.

ويحتل ضمك، المركز الـ15، وقبل الأخير، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، إذ جمع 18 نقطة.