المتحدث الرسمي باسم نادي النصر يثير الجدل بمطالبته بـ“إنقاذ الدوري السعودي“

واصل سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، إثارة الجدل عبر تغريداته على ”تويتر“، ومطالبته بما سماه ”إنقاذ الدوري السعودي“، خلال الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، وطرح فكرة ”المربع الذهبي“.

واتخذ اتحاد الكرة السعودي، قرارا باستكمال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دون حضور جماهيري، كإجراء احترازي لمواجهة ”فيروس كورونا“ المستجد.

وقال الصرامي في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“: ”هل تعلم أن الدقائق المقبلة، ستكون موعدا لانطلاق الجولة الـ22 لدوري المحترفين، وسط هدوء رهيب، وكأن الدوري يعيش فترة توقف طويلة“.

#آنقذوا_الدوري_بالمربع_الذهبي

•هل تعلم أن الدقائق القادمة ستكون موعداً لانطلاق الجولة٢١لدوري المحترفين وسط هدوء رهيب و كأن الدوري يعيش فترة توقف طويلة

•الدوري الأغلى يحتاج لقرار جرئ و شجاع لإنقاذه و إعادة الأثارة و المنافسة له

•إن أفضل قرار ممكن تنفيذه إقرار نظام المربع الذهبي — سعود الصرامي (@L9arami) March 11, 2020

وأضاف: ”الدوري الأغلى، يحتاج لقرار جريء وشجاع لإنقاذه، وإعادة الإثارة والمنافسة له“.

واعتبر الصرامي، أن أفضل قرار من الممكن تنفيذه لإنقاذ الدوري، هو إقرار نظام ”المربع الذهبي“، لأصحاب المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب، من أجل تحديد هوية البطل.

وأوضح: ”دوري عام 1411 كان الشباب والنصر في سباق على الصدارة وكانت الأفضلية للشباب مع ضغط متواصل للنصر وقد نجح مرات وخسرها مرات أخرى، اتحاد الكرة وفي أثناء المنافسة قرر تطبيق نظام المربع الذهبي وكان أكبر المستفيدين الهلال الذي وجد له موقعا في المنافسة دون مناسبة“.

#المربع_الذهبي

••دوري عام١٤١١ كان الشباب و النصر في سباق على الصدارة و كانت الأفضلية للشباب مع ضغط متواصل للنصر و قد نجح مرات و خسرها مرات أخري

••اتحاد الكرة و اثناء المنافسة قرر تطبيق نظام المربع الذهبي و كان اكبر المستفيدين الهلال الذي وجد له موقعاً في المنافسة بدون مناسبة pic.twitter.com/HqCdNbY2PY — سعود الصرامي (@L9arami) March 11, 2020

وتابع: ”وصلت فرق: الشباب، والنصر، والهلال، والاتفاق للمربع الذهبي وتمكن الشباب من تجاوز الهلال بالتعادل ذهابا والفوز إيابا ونجح النصر في التغلب على الاتفاق ذهابا والتعادل إيابا ووصل الشباب والنصر للنهائي وكسب الشباب اللقب بهدف المهلل، فكرة المربع الذهبي رائدة“.

#المربع_الذهبي

••وصلت فرق الشباب النصر الهلال الاتفاق للمربع الذهبي و تمكن الشباب من تجاوز الهلال بالتعادل ذهاباً و الفوز اياباً و نجح النصر في التغلب على الاتفاق ذهاباً و التعادل اياباً و وصل الشباب و النصر للنهائي و كسب الشباب اللقب بهدف المهلل

•فكرة المربع الذهبي فكرة رائدة pic.twitter.com/RbbrOlrV5G — سعود الصرامي (@L9arami) March 11, 2020

يذكر أن النصر، بطل النسخة الماضية، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، برصيد 42 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الهلال ”المتصدر“.