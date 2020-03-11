تقرير: نادي الهلال السعودي يتوصل لاتفاق نهائي مع الرائد لضم صالح الشهري

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، لاتفاق مع نظيرتها في الرائد لحسم مصير اللاعب صالح الشهري.

وانتقل الشهري إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي، لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، قادما من صفوف الرائد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“، يوم الأربعاء، فقد توصل الهلال لاتفاق مع الرائد من أجل شراء عقد الشهري بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب سيوقع على عقود تربطه بـ“الزعيم“، لمدة 3 سنوات مقبلة، حتى يونيو 2023.

وأوضحت أن الشهري، سيحصل من الهلال، على راتب سنوي يقدر بـ2 مليون ريال، إذ من المقرر الإعلان عن جميع التفاصيل، بعد مواجهة النصر، في الجولة الـ 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الشهري، لعب مع الهلال في الموسم الرياضي الحالي، 16 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والخارجية، إذ سجل 7 أهداف.