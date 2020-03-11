التشكيلة المتوقعة لمباراة ضمك والهلال اليوم في الدوري السعودي

يحل نادي الهلال السعودي ضيفا على ضمك، مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ويحتل ضمك، المركز الـ15، وقبل الأخير، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، إذ جمع 17 نقطة فقط بعد مرور 21 جولة على بداية المسابقة، بالفوز في 4 مباريات والتعادل في 5 مباريات والخسارة 12 مرة، وسجل لاعبوه 22 هدفا، واهتزت شباكهم بـ 41 هدفا.

أما الهلال، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، وبفارق 8 نقط عن النصر الوصيف، وتمكن ”الزعيم“ من تحقيق 15 فوزا مقابل 5 تعادلات وهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 51 هدفا فيما اهتزت شباكهم بـ 18 هدفا.

مباراة الدور الأول التي أقيمت في الجولة السابعة انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-0.

موعد مباراة ضمك والهلال:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 17:10 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:10 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS 1، بتعليق مشاري القرني.

التشكيلة المتوقعة للهلال:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – ومحمد البريك.

الوسط: جوستافو كويار – سلمان الفرج – وسيباستيان جيوفينكو.

الهجوم: سالم الدوسري- كارلوس إدواردو – وبافيتيمبي غوميز.

تشكيلة ضمك المتوقعة:

حراسة المرمى : شمس الدين رحماني.

الدفاع : ماجد هزازي – باباكار سار – جورجي فيليبي – حمد الجيزاني – محمد أبو سبعان – وسامي النعجي.

الوسط : زكريا حدراف – زيزينهو – وعبد الوهاب جعفر.

خط الهجوم : إيمليانو زيلايا.